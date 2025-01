I caricabatterie super veloci per auto e energia solare DJI Power

l caricabatterie super veloce solare/per auto Power da 1,8 kW e il caricabatterie per auto super veloce DJI Power da 1 kW forniscono energia e alimentazione per viaggi su strada, vita fuori rete e famiglie DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, ha presentato oggi ufficialmente due nuovi caricabatterie super veloci per espandere ulteriormente l’ecosistema della serie DJI Power. Sia il nuovo caricabatterie super veloce per auto/solare DJI Power da 1,8 kW che il caricabatterie super veloce per auto DJI Power da 1 kW possono supportare la ricarica super veloce per auto per DJI Power 1000 e batteria di espansione DJI, rendendoli adatti per l'accumulo di energia e i sistemi elettrici di Camper e auto normali. “Aggiungendo i caricabatterie super veloci alla serie DJI Power, vogliamo equipaggiare ogni utente per ogni scenario. Dagli avventurieri che guidano attraverso il paese in camper alle famiglie che desiderano un'energia di riserva ecologica in caso di emergenza, questi accessori garantiranno che gli utenti siano preparati per qualsiasi situazione", ha affermato Ferdinand Wolf, Product Experience Director presso DJI. "Nel lancio della serie DJI Power all'inizio di quest'anno, abbiamo creato questa linea di prodotti sulla base di oltre un decennio di ricerca e sviluppo sulle batterie e continueremo ad espandere la nostra offerta nei mesi e negli anni a venire." Ricarica un'auto super veloce ed espandi la capacità della batteria

Il caricabatterie super veloce per auto da 1 kW può espandere la capacità dell'impianto elettrico di un'auto. Se utilizzato durante un lungo viaggio, ricarica la batteria Power 1000 e di espansione fino a 1000 W utilizzando l'elettricità in eccesso prodotta dall'alternatore dell'auto, raggiungendo 1024 Wh di potenza durante un'ora di guida (circa 78 minuti) 1 . Può anche collegarsi alla batteria di un'auto e ricaricarla inversamente con Power 1000 per evitare che la batteria si scarichi, ottenendo una ricarica bidirezionale intelligente e un'espansione della capacità della batteria dell'auto. Inoltre, il Power 1000 può essere abbinato alla batteria di espansione da 2048 Wh per fornire 3072 Wh di backup della batteria e una potenza estremamente elevata da 2400 a 2600 W. Ricarica un camper durante la guida o immagazzina energia comodamente

Per i viaggi su strada, il caricabatterie super veloce da 1,8 kW può espandere la capacità dell'impianto elettrico di un camper utilizzando l'energia solare. Il caricabatterie può essere collegato contemporaneamente ai pannelli solari e all'alternatore del camper. In meno di un'ora (circa 40 minuti), è possibile generare fino a 1200 W di energia solare e 600 W di potenza continua per auto per ricaricare rapidamente un DJI Power 1000 e una batteria di espansione DJI, raggiungendo 1024 Wh di potenza 1 . Come il caricabatterie super veloce DJI Power 1k, può ottenere una ricarica bidirezionale intelligente ed espandere la capacità della batteria collegando la batteria del camper e caricandola inversa con Power 1000 per evitare che la batteria si scarichi. Se abbinato alla batteria di espansione da 2.048 Wh, Power 1000 può fornire ulteriori 3.072 Wh di backup della batteria e una potenza estremamente elevata da 2.400 a 2.600 W.Utilizza l'energia solare per una batteria di backup domestica ecologica A casa, il caricabatterie super veloce da 1,8 kW può offrire una soluzione di accumulo di energia domestica più ecologica ed economica, che può essere un vero toccasana durante le interruzioni impreviste. Può essere collegato a pannelli solari per fornire un massimo di 1800 W di energia solare per ricaricare velocemente un Power 1000 e una batteria di espansione. Il Power 1000 può anche essere accoppiato con un massimo di cinque unità DJI Power Expansion Battery 2000, fornendo fino a 11264 Wh di potenza di backup.

Prezzi e disponibilità

Il caricabatterie super veloce solare/per auto DJI Power da 1,8 kW e il caricabatterie super veloce per auto DJI Power da 1 kW possono essere ordinati su store.dji.com e presso i partner commerciali autorizzati, con spedizione a partire da oggi.

Caricabatterie super veloce per auto/solare DJI Power da 1,8 kW al prezzo al dettaglio di 255 GBP/da 299 EUR.

Caricabatteria per auto super veloce DJI Power da 1 kW al prezzo al dettaglio di 229 GBP/da 269 EUR.

Più potenza, più avventure: DJI Power 2000 - La batteria di espansione compatta offre una ricarica rapida per alimentare la tua casa e i grandi spazi aperti DJI, leader globale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere, ha lanciato oggi ufficialmente l'ultima aggiunta alla serie DJI Power, la DJI Power Expansion Battery 2000, una batteria di estensione da 2 kilowattora (kWh) per Power 1000.

DJI annuncia DJI Power 100 - stazione di alimentazione portatile - DJI Power 1000 permette di alimentare i comuni elettrodomestici e ricaricare molto velocemente le batterie dei droni DJI Nital S.p.A. è lieta di presentare oggi la stazione di alimentazione portatile DJI Power 1000. Leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa e forte di una esperienza ultra-decennale nel campo della ricerca e dello sviluppo sulle batterie, DJI ha creato un dispositivo che può ricaricarsi completamente in soli 70 minuti, eseguire la ricarica rapida delle batterie dei droni DJI e soddisfare i requisiti di alimentazione degli elettrodomestici comuni.