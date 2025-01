Arriva DJI Flip, il drone con fotocamera per vlog

DJI, leader mondiale nella produzione di droni ed action camera e nello sviluppo di tecnologie imaging creative, presenta oggi DJI Flip, una nuova serie di droni multifunzione con fotocamera per vlog. Con un peso di soli 249 g, questo drone compatto è dotato di paraeliche1 che garantiscono un volo ultra-sicuro e affidabile. Premendo semplicemente un pulsante, grazie al sensore CMOS da 1/1,3" puoi scattare straordinarie foto da 48 MP e registrare incredibili video in 4K. Inoltre, con DJI Flip anche i piloti meno esperti potranno esplorare i cieli con sicurezza.

"Basandoci sul successo dei nostri droni consumer con fotocamera, abbiamo introdotto DJI Flip per combinare la semplicità del DJI Neo con le straordinarie capacità fotografiche del DJI Mini, per rendere la fotografia aerea e i ritratti ravvicinati accessibili a tutti" ha dichiarato Ferdinand Wolf, Product Experience Director di DJI. "DJI Flip combina strumenti creativi come il Tracciamento IA del soggetto1 e modalità di ripresa intelligenti1 con funzionalità di sicurezza come i nostri paraeliche integrali e pieghevoli all'avanguardia e la frenata automatica, rendendo estremamente facile effettuare straordinarie riprese aeree indipendentemente dal livello di competenza fotografica o di esperienza con i droni".

Voli ultra sicuri e affidabili

Con DJI Flip, i voli sono sicuri e affidabili grazie al sistema di paraeliche integrale e pieghevole che avvolge le eliche per evitare lesioni personali o danni al drone. Realizzata con un filo in fibra di carbonio leggero e resistente, la struttura di supporto della protezione pesa solo 1/60 rispetto alle protezioni tradizionali in policarbonato, mantenendo la stessa rigidità e durata per garantire voli sicuri.

Fotografia aerea intelligente con un solo tocco

Iniziare a usare DJI Flip è estremamente semplice. Questo drone delle dimensioni di una mano è leggero e compatto, un compagno di viaggio ideale per catturare qualsiasi avventura. Durante le escursioni o nelle arrampicate, DJI Flip potrà essere sempre al tuo fianco. Ti basterà premere il pulsante della modalità per scegliere tra sei modalità di ripresa intelligenti per effettuare riprese da lasciare a bocca aperta. Puoi anche attivare il Tracciamento IA del soggetto1 per mantenere un soggetto al centro dell'inquadratura. Le sei modalità di ripresa QuickShot includono gli effetti Dronie, Cerchio, Ascesa, Spotlight, Spirale e Boomerang.

Potente fotocamera con miglioramenti intelligenti

DJI Flip può scattare foto ad alta gamma dinamica da 48 MP ricche di dettagli, anche in condizioni di alte luci e ombre. La fotocamera è potenziata da un sensore CMOS da 1/1,3" e doppio ISO nativo, apertura f/1.7 e pixel 4-in-1 da 2,4 µm. Può anche scattare foto con lo zoom fino a 4x. Cattura ogni minimo dettaglio con la nuovissima funzione SmartPhoto 1, che combina immagini HDR, riconoscimento della scena e altro ancora, per immagini che non passeranno certo inosservate.

DJI Flip registra video HDR a una risoluzione di 4K e 60 fotogrammi al secondo, promettendo riprese di qualità realistica. Supporta anche la registrazione al rallentatore con una risoluzione di 4K 100 fotogrammi al secondo e la modalità colore D-Log M a 10 bit. Il sensore CMOS con rapporto d'aspetto 4:3 offre la flessibilità necessaria per creare contenuti verticali mantenendo una risoluzione di 2,7K, ideali per la visualizzazione su smartphone e social media senza necessità di modifiche.

Le funzionalità di ripresa intelligenti di DJI consentono di realizzare facilmente riprese di livello professionale:

MasterShot: consente a DJI Flip di eseguire automaticamente diversi movimenti della fotocamera, riprendendo più clip e modificandole con musiche, ritagli ed effetti per filmati cinematografici rapidi e facili da realizzare.

consente a DJI Flip di eseguire automaticamente diversi movimenti della fotocamera, riprendendo più clip e modificandole con musiche, ritagli ed effetti per filmati cinematografici rapidi e facili da realizzare. Hyperlapse: scegli tra 4 opzioni, tra cui Libero, Cerchio, Course Lock e Waypoint per acquisire filmati timelapse in 4K in orizzontale o in 2,7K in verticale.

scegli tra 4 opzioni, tra cui Libero, Cerchio, Course Lock e Waypoint per acquisire filmati timelapse in 4K in orizzontale o in 2,7K in verticale. FocusTrack: sperimenta modi creativi per seguire il tuo soggetto con FocusTrack. La suite include ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 e Point of Interest 3.0 (POI), tre potenti strumenti di narrazione.

sperimenta modi creativi per seguire il tuo soggetto con FocusTrack. La suite include ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 e Point of Interest 3.0 (POI), tre potenti strumenti di narrazione. Panorama: supporta lo scatto di foto panoramiche a 180°, grandangolari, verticali e sferiche per catturare paesaggi fantastici.

Altre caratteristiche distintive

Autonomia di volo fino a 31 minuti 1 : la batteria di volo intelligente di DJI Flip offre fino a 31 minuti di autonomia, per lasciarti creare contenuti senza preoccuparti che la batteria si scarichi velocemente.

la batteria di volo intelligente di DJI Flip offre fino a 31 minuti di autonomia, per lasciarti creare contenuti senza preoccuparti che la batteria si scarichi velocemente. Frenata automatica 1 : il sistema di rilevamento a infrarossi 3D di DJI Flip supporta la frenata automatica per una maggiore sicurezza, anche durante i voli notturni.

il sistema di rilevamento a infrarossi 3D di DJI Flip supporta la frenata automatica per una maggiore sicurezza, anche durante i voli notturni. Trasmissione video di livello superiore: quando abbinato al radiocomando DJI RC-N3 o RC 2, grazie alla tecnologia DJI O4 DJI Flip riesce a trasmettere immagini video a 1080p/60fps da 13 km 1 di distanza con eccellenti capacità anti-interferenza, per consentirti di esplorare vasti paesaggi in libertà e di ammirarli con la massima nitidezza.

quando abbinato al radiocomando DJI RC-N3 o RC 2, grazie alla tecnologia DJI O4 DJI Flip riesce a trasmettere immagini video a 1080p/60fps da 13 km di distanza con eccellenti capacità anti-interferenza, per consentirti di esplorare vasti paesaggi in libertà e di ammirarli con la massima nitidezza. Ricarica e trasferimenti rapidi dei dati 1 : la Stazione di ricarica multipla per DJI Flip carica due batterie contemporaneamente 1 , riducendo significativamente il tempo di ricarica. Con l'app DJI Fly, i filmati possono essere trasferiti a velocità fino a 30 MB/s.

la Stazione di ricarica multipla per DJI Flip carica due batterie contemporaneamente , riducendo significativamente il tempo di ricarica. Con l'app DJI Fly, i filmati possono essere trasferiti a velocità fino a 30 MB/s. Vola con o senza radiocomando: DJI Flip può essere utilizzato con i radiocomandi DJI RC-N3 o RC 2. Puoi anche controllarlo con l'app DJI Fly o tramite il Controllo vocale1 , senza dover usare le mani. Quando collegato al telefono, DJI Flip registrerà l'audio e ridurrà in modo intelligente il rumore delle eliche.

Prezzo e disponibilità

DJI Flip è disponibile per l'acquisto su dji-store.it e presso i partner commerciali autorizzati, con spedizione a partire da oggi stesso, nelle seguenti configurazioni:

DJI Flip: 439 €

DJI Flip (con telecomando RC-2): 649 €

DJI Flip (con telecomando RC-2) Fly More Combo: 789 €

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è disponibile per DJI Flip. Il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi gli incidenti flyaway, le collisioni e i danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, gli utenti potranno sostituire il prodotto se questo viene danneggiato.

DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni annuali. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale e la spedizione gratuita.