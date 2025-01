Sanremo 2025: esposto del Codacons all'Antitrust per presunta casta discografica tra gli autori dei brani in gara

Il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust dopo la pubblicazione dei nomi degli autori delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025. L'associazione denuncia una presunta concentrazione eccessiva di brani firmati da un numero ristretto di autori, definita una possibile "casta discografica" che potrebbe danneggiare il settore musicale, gli artisti e i consumatori.

Secondo i dati riportati, undici autori sarebbero responsabili del 70% delle canzoni in gara. Federica Abbate, ad esempio, ha firmato sette brani, tra cui quelli di Clara, Rose Villain, Serena Brancale, Sarah Toscano, Fedez, Emis Killa e Joan Thiele. Davide Simonetta ha contribuito a cinque brani, inclusi quelli di Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Achille Lauro, Elodie e Francesca Michielin. Altri autori come Jacopo Ettorre, Davide Petrella e Nicola Lazzarin, detto Cripo, hanno firmato ciascuno quattro canzoni.

Il Codacons sottolinea che questa concentrazione di brani nelle mani di pochi autori rischia di penalizzare artisti esterni al circuito, limitando le loro possibilità di partecipazione al festival e riducendo la varietà musicale offerta al pubblico. Inoltre, l'associazione esprime preoccupazione per l'impatto su altri autori esclusi dalla competizione e per i diritti d’autore accumulati da chi è riuscito a entrare in gara.

Un ulteriore elemento evidenziato riguarda la presenza di molti autori già protagonisti nelle edizioni precedenti, suggerendo un collegamento che rafforzerebbe i sospetti sull’esistenza di un gruppo ristretto dominante nella discografia italiana.

Il Codacons ha richiesto all'Antitrust di indagare sulle possibili anomalie e sulle eventuali pratiche anti-concorrenziali che potrebbero alterare il mercato musicale italiano.

