Sinner domina De Minaur e raggiunge la semifinale degli Australian Open 2025

Jannik Sinner conquista un'impressionante vittoria contro Alex De Minaur nei quarti di finale degli Australian Open 2025, battendo l'australiano con un netto 6-3, 6-2, 6-1 in 1 ora e 47 minuti. Con questa vittoria, il numero 1 del mondo, detentore del titolo, accede alla semifinale dove incontrerà lo statunitense Ben Shelton, che ha eliminato Lorenzo Sonego.

Il match di oggi ha visto un Sinner in grande forma, completamente recuperato dai problemi fisici che lo avevano limitato negli ottavi contro Holger Rune. Il numero 1 del mondo ha confermato la sua supremazia, vincendo il decimo incontro diretto contro De Minaur senza mai soffrire. Sinner non ha ceduto mai il servizio e ha annullato l'unica palla break concessa. L'azzurro ha dominato con il servizio, mantenendo oltre il 70% di prime palle e convertendo l'80% dei punti sulle seconde. De Minaur, incapace di tenere il ritmo elevato imposto dal rivale, non è mai riuscito a rientrare in partita.

Nel primo set, Sinner ha preso il controllo con un break nel quarto game (3-1) e ha chiuso per 6-3. Il secondo set ha visto un inizio ancora più deciso, con Sinner che ha subito strappato il servizio a De Minaur, gestendo l'incontro con una grande solidità. Il set si è concluso 6-2 in meno di 80 minuti. Nel terzo set, Sinner ha dato una dimostrazione di forza, strappando il break subito dopo il 40-15 di De Minaur, allungando poi sul 4-0 per chiudere il match con un netto 6-1. Venerdì, Sinner sfiderà Shelton per un posto in finale.

