Arrestato affiliato Isis a Napoli: giovane marocchino coinvolto in cellula terroristica

A Napoli, nella mattinata di oggi, è stato arrestato un giovane cittadino marocchino accusato di far parte di una cellula terroristica di matrice islamica. L'arresto, eseguito dalla Polizia di Stato, è il risultato di un'accurata indagine coordinata dalla Procura di Napoli, nell'ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale. Il giovane, residente nella provincia partenopea, è stato arrestato su ordine del gip di Napoli, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Il reato contestato è quello di associazione con finalità di terrorismo internazionale, con specifico riferimento all'adesione al gruppo ISIS. Le indagini, avviate durante l'estate e condotte dalla Digos della Questura di Napoli, hanno rivelato che l'arrestato diffondeva materiale di apologia terroristica e progettava attacchi violenti contro la comunità ebraica di Napoli. Inoltre, è emersa la volontà dell'indagato di procurarsi un coltello per attuare le sue intenzioni terroristiche.

Atalanta-Napoli Serie A: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in diretta tv - Il Gewiss Stadium di Bergamo ospita oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle 20:45, il confronto tra Atalanta e Napoli, valido per la ventunesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un importante scontro diretto per la corsa al titolo, con il Napoli attualmente in testa alla classifica con 47 punti e l'Atalanta al terzo posto con 43 punti.

Aggressione a Infermiera al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli: Donna Denunciata - Una donna di 57 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver aggredito un'infermiera al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli. L'aggressione è avvenuta ieri sera, quando la donna, probabilmente frustrata per i tempi di attesa, ha colpito l'infermiera con uno schiaffo al volto.

Napoli-Hellas Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv - Il Napoli si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nella 20ª giornata della Serie A 2024/2025. La partita è in programma oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La squadra partenopea, guidata da Antonio Conte, occupa attualmente il primo posto in classifica con 44 punti, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.