Inter e Napoli, corsa scudetto: calendario a confronto nelle ultime sei giornate

La corsa scudetto tra Inter e Napoli si accende a sei giornate dalla fine della Serie A. Dopo il 3-0 sul campo dell’Empoli, la squadra di Antonio Conte è tornata a -3 dalla capolista. I nerazzurri, reduci dal 3-1 sul Cagliari, guidano la classifica con 71 punti, seguiti dai partenopei a quota 68. Restano in palio 18 punti per decidere chi conquisterà il tricolore.

Il calendario riserva impegni più complessi all’Inter, che dovrà affrontare sfide cruciali, a partire dal match a Bologna il 20 aprile e dal big match contro la Roma di Claudio Ranieri il 27 aprile. Il Napoli sembra avere un cammino più agevole, almeno sulla carta, e potrà sfruttare l’eventuale stanchezza dell’Inter, ancora coinvolta in Coppa Italia e Champions League.

Calendario Inter (71 punti):Bologna-Inter (20/4)Inter-Roma (27/4)Inter-Verona (4/5)Torino-Inter (11/5)Inter-Lazio (18/5)Como-Inter (25/5)

Calendario Napoli (68 punti):Monza-Napoli (20/4)Napoli-Torino (27/4)Lecce-Napoli (4/5)Napoli-Genoa (11/5)Parma-Napoli (18/5)Napoli-Cagliari (25/5)

In caso di arrivo a pari punti, sarà previsto uno spareggio secco sul campo della squadra meglio piazzata secondo la classifica avulsa, determinata da: punti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti complessiva, gol segnati, infine sorteggio.

