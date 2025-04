Napoli, infortunio per Buongiorno: out due settimane per tendinopatia alla coscia

Alessandro Buongiorno si ferma per un problema muscolare. Il difensore centrale del Napoli ha riportato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra, emersa dopo gli esami strumentali effettuati in seguito al fastidio accusato in allenamento. Il giocatore, già assente nella trasferta di Bologna, ha iniziato l’iter di recupero, come comunicato dal club tramite i propri canali ufficiali.

I tempi di recupero stimati sono di circa due settimane. Buongiorno salterà la sfida contro l’Empoli di lunedì 14 aprile allo stadio Maradona e il successivo impegno esterno contro il Monza, previsto per venerdì 19 aprile. L’obiettivo dello staff tecnico è riaverlo disponibile per la gara interna con il Torino, fissata per sabato 27 aprile.