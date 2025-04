Aggressione con martello a Napoli per un parcheggio: 34enne ferito gravemente

Una lite per un parcheggio è sfociata in un'aggressione violenta a Napoli, dove un uomo di 34 anni è stato colpito alla testa con un martello. Il fatto è avvenuto nella notte in via Russolillo, nel quartiere Bagnoli. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove la vittima, incensurata e residente a Pianura, è arrivata con un grave trauma cranico e una frattura, con una prognosi di 40 giorni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da uno sconosciuto al culmine di una discussione. Il 34enne non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato in osservazione. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto e identificare l’aggressore.

Bologna-Napoli Serie A: formazioni ufficiali, orario e diretta streaming su Dazn - Torna in campo il Napoli per il posticipo della 31ª giornata di Serie A. Oggi, lunedì 7 aprile alle 20:45, gli azzurri sfidano il Bologna allo stadio Dall'Ara con l'obiettivo di accorciare sull'Inter e riaprire la corsa scudetto. Dopo il pareggio dei nerazzurri contro il Parma, la squadra di Conte ha l’occasione di portarsi a un solo punto dalla vetta.

Napoli, 14enne accoltella un coetaneo in centro: fermato per tentato omicidio - Un 14enne incensurato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro con l'accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato in piena notte nella zona di Piazza Dante, dove il giovane avrebbe attirato un coetaneo con la scusa di un chiarimento dopo un litigio precedente.

Napoli, tenta di uccidere l’ex al belvedere dopo averla aggredita: arrestato - Ha atteso l’ex moglie per strada, l’ha colpita con pugni e calci fratturandole le ossa del naso, poi ha cercato di spingerla oltre la balaustra di un belvedere a Pozzuoli. La donna si è salvata opponendo resistenza ed è stata soccorsa in gravi condizioni, a terra e sanguinante.