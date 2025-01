Sparta Praga-Inter Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

L'Inter di Simone Inzaghi scende in campo questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21:00, per affrontare lo Sparta Praga nella settima giornata della fase a gironi della Champions League. La partita si disputerà presso l'epet ARENA di Praga.

Attualmente, l'Inter occupa il sesto posto nella classifica generale con 13 punti. Una vittoria contro lo Sparta Praga avvicinerebbe i nerazzurri alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Lo Sparta Praga, invece, si trova al 31º posto con un solo punto conquistato nelle prime sei giornate, risultando già aritmeticamente eliminato dalla competizione.

Probabili formazioni

Sparta Praga (3-4-2-1):Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji.Allenatore: Lars Friis.

Inter (3-5-2):Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita

Il match tra Sparta Praga e Inter sarà trasmesso in diretta TV esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming su Sky Go e NOW, accessibili tramite abbonamento.

L'Inter punta a consolidare la propria posizione nel torneo, mentre lo Sparta Praga cerca di onorare l'impegno nonostante l'eliminazione già sancita.

