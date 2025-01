Sanremo 2025, Francesco Gabbani: La mia ricerca di serenità tra musica e introspezione

Francesco Gabbani, in un'intervista all'Adnkronos, si racconta in vista della sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Viva la vita". L'artista di Carrara si definisce "un uomo incuriosito dai sentieri più che dalle autostrade", descrivendosi come la somma di tutte le sfumature che caratterizzano la sua esistenza. Con serenità, Gabbani si prepara a tornare sul palco dell’Ariston, affrontando l’esperienza senza ansie ma con gratitudine. "Lo vivo come tornare in vacanza in un luogo dove sei stato bene", afferma.

Il brano "Viva la vita" è un pezzo classico, nato da un percorso di analisi personale e improntato sull'accettazione dell’incertezza che permea l’esistenza. "Il senso della vita è una domanda senza risposta, e oggi cerchiamo appagamento nell’apparire e nel possedere, ma sono illusioni", spiega. Il messaggio centrale è un invito alla gratitudine, espresso attraverso strofe poetiche che stimolano riflessioni profonde.

"Viva la vita" anticipa l’uscita dell’album "Dalla tua parte", previsto per il 21 febbraio. Gabbani descrive il progetto come una raccolta di brani che rappresentano un'evoluzione personale e artistica, senza abbandonare la sua componente ironico-provocatoria e intimista. "È una fotografia degli ultimi due anni, con un focus sulla mia continua ricerca interiore", dichiara. Il titolo dell’album riflette l’idea che ogni canzone, una volta pubblicata, appartiene agli ascoltatori.

Dopo Sanremo, Gabbani proseguirà il suo tour nei palazzetti, culminando in un evento speciale all'Arena di Verona il primo ottobre. "Questa volta l’Arena sarà completa, a differenza del periodo Covid", sottolinea. Il tour celebra un decennio di carriera e rappresenta un ringraziamento al pubblico che lo ha sempre supportato.

Il cantautore toscano, riflettendo sul suo percorso, ammette che rifarebbe tutto, compresa l’iconica esibizione con la scimmia di "Occidentali’s Karma". Parlando del duetto che porterà a Sanremo, Gabbani anticipa che sarà con un artista non in gara, famoso per la sua sensibilità e per un brano che merita una nuova luce.

Sanremo 2025: Federica Abbate domina con 7 brani firmati tra testi e musiche - Federica Abbate si conferma protagonista tra gli autori di Sanremo 2025, firmando testi e musiche di ben 7 brani in gara. La cantautrice classe 1991 è coautrice di pezzi interpretati da Serena Brancale (Anema e core), Sarah Toscano (Amarcord), Fedez (Battito), Clara (Febbre), Rose Villain (Fuorilegge), Emis Killa (Demoni) e Joan Thiele (Eco).

Sanremo 2025, Giorgia favorita sui bookmaker dopo l’anteprima degli ascolti: Olly in rimonta - Partita in testa alle preferenze sin dall’annuncio dei cantanti in gara, Giorgia si conferma la favorita per il Festival di Sanremo 2025 secondo i bookmaker. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani della 75ª edizione da parte della stampa, la cantautrice romana registra un abbassamento della quota per la vittoria: su Planetwin365 e Snai è passata da 5 a 3,50.

Damiano David superospite della seconda serata di Sanremo 2025 - Damiano David sarà il superospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. L'annuncio è stato dato dal conduttore Carlo Conti, in diretta durante il pre-ascolto dei brani per la stampa. Il frontman dei Maneskin, che ha recentemente rilasciato i singoli Born with a Broken Heart e Silverlines, tratti dal suo primo album da solista in uscita nel 2025, si esibirà sul palco dell'Ariston mercoledì 12 febbraio.