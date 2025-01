Cosenza: neonata rapita in clinica, ritrovata in buona salute

Nel pomeriggio di martedì 21 gennaio 2025, intorno alle 18:30, una neonata è stata rapita dalla clinica "Sacro Cuore" di Cosenza. Una donna, fingendosi infermiera e con il volto parzialmente coperto da una mascherina, ha prelevato la piccola con la scusa di una visita pediatrica. Le telecamere interne hanno ripreso la donna mentre, insieme a un complice con cappellino, tentava di sistemare la neonata in un ovetto; non riuscendoci, si sono allontanati con la bambina in braccio. L'allarme è stato dato dalla madre e dalle nonne, preoccupate per il mancato ritorno della piccola.

Le forze dell'ordine, intervenute prontamente, hanno rintracciato l'auto con i due sospetti a Castrolibero, fermandoli e assicurando il ritorno della neonata, trovata in buone condizioni di salute. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le motivazioni del rapimento e verificare eventuali collegamenti con precedenti tentativi di sequestro nella zona.

