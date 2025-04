Arrestato a Cosenza tunisino legato all'Isis, pianificava atto terroristico

La Polizia di Stato ha arrestato a Cosenza un cittadino tunisino, accusato di essere affiliato all'Isis e di ricoprire il ruolo di organizzatore. L'operazione, disposta dalla Procura di Catanzaro, è stata condotta dalla sezione Antiterrorismo della Digos delle Questure di Catanzaro e Cosenza, con il supporto della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. Il fermato, identificatosi come 'Salafita-Takfira', era ricercato in Tunisia per attività terroristiche e progettava un atto terroristico in Italia.

Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una rete criminale impegnata in proselitismo, indottrinamento, addestramento militare e attività di sostegno alla creazione di strutture teocratiche, contrarie agli ordinamenti statali. Il gruppo aveva anche diffuso ideali di radicalismo religioso, incitando odio verso la popolazione ebraica e l’immigrazione islamica. Inoltre, l’organizzazione gestiva il flusso migratorio clandestino dalla Tunisia all’Italia, fornendo documenti falsi per consentire la permanenza illegale nel paese.

Potrebbe interessarti anche: