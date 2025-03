Cosenza: Sessantenne muore aggredito da un cinghiale a Cetraro

A Cetraro, in provincia di Cosenza, un uomo di 60 anni è deceduto dopo essere stato attaccato da un cinghiale nel suo terreno. La vittima, Francesco Iacovo, collaboratore scolastico presso l'Istituto comprensivo locale, aveva posizionato trappole artigianali per catturare gli animali che devastavano le sue coltivazioni. Dopo aver catturato un cinghiale, si è avvicinato all'animale, che lo ha aggredito provocandogli ferite mortali.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il magistrato di turno della Procura di Paola ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Paola, sotto la guida del capitano Marco Pedullà, per chiarire la dinamica dell'incidente.

