Cosenza, incendio a Corigliano Rossano: donna trovata morta carbonizzata in casa nel centro storico

Una donna è stata trovata morta carbonizzata nella sua abitazione a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dopo un incendio divampato durante la notte tra il 31 marzo e il 1° aprile. Il rogo si è sviluppato in una casa su due livelli situata in vico Amarelli, nel centro storico della cittadina.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e durante le operazioni di spegnimento hanno rinvenuto il corpo della donna privo di vita, riverso sul letto in una delle stanze dell’abitazione. Il cadavere era completamente carbonizzato.

Le forze dell’ordine, con il supporto della Polizia Scientifica, hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. L’ipotesi ritenuta più probabile al momento è quella di un evento accidentale, forse legato a un corto circuito o a una fonte di calore lasciata accesa. Non sono stati segnalati altri feriti.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici. La vittima abitava da sola nell’edificio e non risultano segnalazioni di esplosioni o anomalie precedenti al rogo.

