Catania, esplosione per fuga di gas: crolla palazzina di tre piani in via Gualandi, 7 feriti

Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania, a causa di un’esplosione provocata da una fuga di gas. L’allarme è stato dato dai vigili del fuoco, che stanno coordinando le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha dichiarato che sono state attivate tutte le risorse speciali disponibili nella regione, incluse le squadre di ricerca e soccorso USAR e le unità cinofile. Sul posto sono presenti anche i nuclei speciali NBCR e due squadre dell’azienda del gas per individuare l’origine della fuga.

Ambulanze e forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per gestire l’emergenza e verificare eventuali feriti o dispersi.

Esplosione per fuga di gas a Catania: crolla palazzina, 7 feriti e evacuazioni

Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania, a causa di una fuga di gas che ha provocato una violenta esplosione. Tra i sette feriti, il più grave è un uomo ricoverato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni su volto e testa. Una donna di 51 anni, investita dall’onda d’urto, è stata anch’essa ricoverata nello stesso ospedale.

Tra i feriti si contano anche due vigili del fuoco, due tecnici del gas e due operatori del 118, rimasti coinvolti durante le operazioni di soccorso nelle vicinanze. La palazzina era abitata e alcune delle persone residenti risultano tra i feriti.

Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha dichiarato che sono state evacuate precauzionalmente le palazzine adiacenti al crollo e alcune in una strada limitrofa, per un totale di circa 150 persone. Mentre alcuni evacuati hanno trovato soluzioni autonome, il Comune sta collaborando per sistemare gli altri al Palazzetto dello Sport. Le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso.

Maxisequestro a Catania: bloccata la vendita di 640 ordigni rudimentali pericolosi - Un intervento tempestivo della Polizia di Stato di Catania ha portato al sequestro di 640 ordigni rudimentali altamente pericolosi e all’arresto di due uomini, un 37enne di Tremestieri Etneo e un 36enne di San Giovanni La Punta. I due sono stati sorpresi nella zona di corso Indipendenza mentre discutevano con altre persone scese da un’auto in sosta.

Terremoto di magnitudo 3.1 scuote la provincia di Catania: epicentro a Ramacca - Nelle prime ore del 25 novembre 2024, precisamente alle 03:59, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha interessato la provincia di Catania. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l'epicentro a circa 11 chilometri dal comune di Ramacca, con un ipocentro situato a una profondità di 9,1 chilometri.

Maltempo a Catania: nubifragio trasforma le strade in fiumi, auto e barche trascinate via - Il 13 novembre 2024, la provincia di Catania è stata colpita da un violento nubifragio che ha causato gravi disagi e danni significativi. Le intense precipitazioni hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, con auto e barche trascinate via dalla furia dell'acqua.