Catania, Belpasso: 16enne perde la vita cadendo dal tetto del centro commerciale Etnapolis

Simone D'Arrigo, un ragazzo di 16 anni originario di Motta Sant'Anastasia, è deceduto dopo essere precipitato dal lucernario del parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis a Belpasso, in provincia di Catania. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato 8 marzo, intorno alle 19:45, mentre il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si era arrampicato sul tetto del parcheggio esterno del centro commerciale. Durante questa attività, Simone è caduto attraverso un lucernario, precipitando da un'altezza di circa 15 metri.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando il ragazzo all'ospedale San Marco di Catania in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali, e Simone è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza l'area. I Carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e comprendere le ragioni che hanno portato il gruppo di giovani a trovarsi in una zona non accessibile al pubblico e considerata pericolosa.

La comunità di Motta Sant'Anastasia è profondamente scossa dalla tragedia. Il sindaco Antonio Bellia ha espresso il cordoglio dell'intera cittadinanza, sottolineando come la perdita di un giovane rappresenti una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere.

Numerosi messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia sono stati condivisi sui social network, evidenziando lo sgomento e la tristezza per la prematura scomparsa di Simone.

Catania, bimba di 18 mesi ingoia una batteria: grave in rianimazione dopo intervento chirurgico - Una bambina di 18 mesi è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania dopo aver ingerito una batteria a bottone. Inizialmente si era ipotizzato che la piccola avesse ingerito una monetina, ma i successivi accertamenti hanno confermato la presenza di una batteria, che ha rilasciato acidi nello stomaco causando una profonda fistola e danni gravi al tratto gastrointestinale.

Catania, esplosione per fuga di gas: crolla palazzina di tre piani in via Gualandi, 7 feriti - Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania, a causa di un’esplosione provocata da una fuga di gas. L’allarme è stato dato dai vigili del fuoco, che stanno coordinando le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Maxisequestro a Catania: bloccata la vendita di 640 ordigni rudimentali pericolosi - Un intervento tempestivo della Polizia di Stato di Catania ha portato al sequestro di 640 ordigni rudimentali altamente pericolosi e all’arresto di due uomini, un 37enne di Tremestieri Etneo e un 36enne di San Giovanni La Punta. I due sono stati sorpresi nella zona di corso Indipendenza mentre discutevano con altre persone scese da un’auto in sosta.