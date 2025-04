Catania, 14enne ferma volante e fa arrestare il padre che picchiava la madre

Un ragazzo di 14 anni ha fermato una pattuglia della Polizia di Stato nel centro storico di Catania, chiedendo aiuto in lacrime: il padre stava aggredendo la madre. I poliziotti stavano già dirigendosi verso la stessa abitazione, allertati da una chiamata d’emergenza. Entrati in casa, hanno trovato un uomo tunisino di 62 anni che stava strattonando la moglie davanti alla figlia maggiore, che lo implorava di fermarsi. La diciottenne aveva poco prima chiesto aiuto, raccontando di essere stata colpita dal padre, rientrato ubriaco, con schiaffi e pugni. La madre, intervenuta per difenderla, era stata anch’essa aggredita.

Gli agenti hanno bloccato l’uomo, mentre una poliziotta ha soccorso le due donne e un altro agente ha tranquillizzato il figlio minore, ancora sconvolto. L’uomo ha poi minacciato i familiari in arabo per impedire loro di collaborare, rifiutandosi di fornire i documenti e assumendo atteggiamenti ostili anche verso gli agenti. Nonostante le intimidazioni, madre e figli hanno raccontato anni di violenze legate all’abuso di alcol. Le due vittime sono state portate in ospedale per accertamenti. Il 62enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato per il rifiuto d'identificazione. È stato condotto in carcere su disposizione del pm.

