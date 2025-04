Evade dai domiciliari per comprare sigarette alla moglie: arrestato a Catania

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto per reati contro il patrimonio. I militari lo hanno sorpreso mentre percorreva in bicicletta via San Francesco alla Rena. Fermato per un controllo, ha dichiarato di essere uscito per acquistare sigarette alla moglie, definita "accanita fumatrice". Secondo quanto riferito, l'assenza di nicotina avrebbe reso la donna particolarmente irritabile, al punto da trasformare la giornata in un “inferno domestico”. La motivazione fornita non ha impedito il suo arresto, poi convalidato dal gip, che ha disposto il ritorno dell’uomo agli arresti domiciliari.

