Ancelotti, futuro incerto: dalla possibile separazione dal Real al sogno Roma

Il futuro di Carlo Ancelotti è un mistero. I recenti risultati del Real Madrid non soddisfano completamente il presidente Florentino Pérez, tanto che si susseguono le voci di un possibile esonero dell'ex allenatore di Milan e Napoli. Nonostante il Real sia al comando della Liga con un vantaggio di due punti sull'Atletico Madrid, la qualificazione agli ottavi di Champions League è ancora incerta, con soli nove punti in classifica e due giornate rimaste nella fase a gironi. A peggiorare la situazione è stata la pesante sconfitta in Supercoppa spagnola contro il Barcellona, che ha inflitto una dura battuta d'arresto ai Blancos con un 5-2. Tali risultati hanno spinto la dirigenza a riflettere sul futuro di Ancelotti, ma l'allenatore non sembra intenzionato a lasciare il Bernabéu a breve.

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il Salisburgo, Ancelotti ha dichiarato: "Non ho intenzione di lasciare il Madrid. La mia uscita dal club dipenderà da molti fattori, che è impossibile prevedere ora." Ancelotti ha anche espresso fiducia in Pérez, aggiungendo: "Abbiamo un presidente solido come Florentino Pérez, che rimarrà con noi per altri quattro anni. Voglio completare il mio cammino con lui, così da salutare i tifosi del Real Madrid nel miglior modo possibile."

Nonostante la stabilità apparente a Madrid, le voci di mercato suggeriscono che il sogno Roma potrebbe riaccendersi. Il tecnico del Real Madrid è infatti uno dei principali candidati per la panchina giallorossa, con Claudio Ranieri, futuro dirigente della Roma, che potrebbe favorire l'arrivo di Ancelotti. Il legame di Carletto con la capitale è noto, avendo giocato con la Roma dal 1979 al 1987. La relazione privilegiata tra i due potrebbe facilitare il trasferimento, ma molto dipenderà dalle decisioni di Pérez e dalle proposte che Ancelotti riceverà nelle prossime settimane.

