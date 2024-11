Real Madrid: Ancelotti verso l’addio, Allegri e Xabi Alonso tra i possibili successori

Il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid è attualmente oggetto di intense discussioni. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 nel Clasico contro il Barcellona al Santiago Bernabéu e il successivo 3-1 subito in Champions League contro il Milan, la posizione del tecnico italiano appare sempre più precaria. Secondo quanto riportato da 'Relevo', il presidente Florentino Pérez sarebbe insoddisfatto non solo dei risultati, ma anche del gioco espresso dalla squadra, nonostante la presenza di stelle come Kylian Mbappé.

L'arrivo di Mbappé, giunto a parametro zero dal Paris Saint-Germain, non ha portato i risultati sperati. Il fuoriclasse francese fatica ad adattarsi al ruolo di prima punta nel sistema di Ancelotti, mentre la sua posizione preferita sulla fascia sinistra è occupata da Vinícius Júnior. Quest'ultimo, inoltre, sta attraversando un periodo turbolento, soprattutto dopo le polemiche seguite all'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri, contro ogni pronostico.

Fino a poche settimane fa, l'idea di un esonero di Ancelotti sembrava lontana. Tuttavia, il distacco di nove punti dal Barcellona in Liga e i soli sei punti raccolti in quattro partite di Champions League hanno spinto la dirigenza a considerare alternative per la guida tecnica. In cima alla lista dei possibili sostituti ci sarebbe Massimiliano Allegri, libero dopo la separazione dalla Juventus al termine della scorsa stagione. Già nel 2019, Pérez aveva mostrato interesse per Allegri, che però scelse di tornare in bianconero. Ora, il tecnico livornese sarebbe in attesa di una chiamata da un top club europeo.

Un altro candidato è Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid e attuale allenatore del Bayer Leverkusen. Nonostante il gioco apprezzabile espresso dalla sua squadra, un inizio di stagione non brillante potrebbe averlo fatto scivolare nelle preferenze della dirigenza madrilena. Altri nomi in considerazione includono Raúl, attuale tecnico del Real Madrid Castilla, e Zinedine Zidane, già alla guida dei Blancos in passato.

La situazione resta in evoluzione, con la dirigenza del Real Madrid che valuta attentamente le prossime mosse per invertire la rotta e riportare la squadra ai vertici del calcio europeo.