Ancelotti critica il calendario calcistico e le priorità economiche delle federazioni

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha espresso preoccupazione riguardo al fitto calendario calcistico, sottolineando come la priorità sia data a denaro e diritti televisivi piuttosto che al benessere dei giocatori. Dopo la recente vittoria contro l'Atlético Madrid in Champions League, Ancelotti ha evidenziato che la squadra gioca ogni tre giorni, rendendo difficile il recupero fisico degli atleti. Ha affermato che il minimo intervallo tra le partite dovrebbe essere di 72 ore, ma attualmente non è così. Inoltre, ha sottolineato che la stagione è stressante a causa del calendario congestionato, con i giocatori esposti a un maggiore rischio di infortuni.

Ancelotti ha anche commentato la controversia sul rigore di Julián Álvarez durante il derby madrileno, dichiarando di non essere consapevole del clamore mediatico e che per la squadra quella partita è ormai conclusa, con l'attenzione rivolta al prossimo incontro.

