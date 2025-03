Francesco Totti: Ancelotti ideale per la Roma, ma non verrà

Francesco Totti, storico capitano della Roma, è stato ospite del programma "Viva el Futbol", condotto da Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola. Durante l'intervista, Totti ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra giallorossa e sul futuro allenatore.

Secondo Totti, per vincere lo Scudetto a Roma sono necessari grandi allenatori e giocatori di alto livello. Ha affermato che attualmente la squadra merita al massimo il quinto o sesto posto, poiché ci sono squadre più forti in questo momento. Ha indicato Carlo Ancelotti come il tecnico ideale per la Roma, ma ha sottolineato che difficilmente accetterebbe l'incarico con l'attuale rosa. Totti ha aggiunto che, se fosse un dirigente, tenterebbe di convincerlo personalmente.

Riguardo ad altri possibili candidati, Totti ha espresso perplessità su Gian Piero Gasperini, definendolo un buon allenatore ma non adatto al suo stile di gioco. Ha invece manifestato apprezzamento per Roberto De Zerbi, pur riconoscendo che rappresenterebbe un'incognita per la piazza romana, abituata ad allenatori di medio livello.

Alla domanda su un suo possibile ritorno nella dirigenza della Roma, Totti ha dichiarato di essere attualmente impegnato nella ricerca e crescita di giovani talenti, senza svolgere il ruolo di procuratore. Ha affermato che valuterebbe un eventuale ritorno solo se fosse coinvolto il club giallorosso, desiderando un ruolo simile a quello di Paolo Maldini al Milan, dove le decisioni vengono prese collegialmente. Totti ha sottolineato che, grazie alla sua conoscenza del calcio, potrebbe contribuire nella scelta dei giocatori, a patto di conoscere il budget a disposizione.

Infine, Totti ha rivelato che nel gennaio scorso una squadra di Serie A lo ha contattato per un possibile ritorno in campo. Sebbene non abbia voluto svelare il nome del club, ha lasciato intendere che si trattava del Genoa, facendo riferimento alla vicinanza con la residenza di Cassano. Totti ha però ribadito la sua volontà di non trasferirsi in un'altra città e di aver sempre desiderato concludere la carriera con la maglia della Roma.

Ilary Blasi: la gente spera nel mio ritorno con Totti, ma non è possibile né rispettoso - Ilary Blasi, 43 anni, è la protagonista della cover, dell’intervista e del servizio fotografico esclusivi del nuovo numero di Grazia, diretto da Silvia Grilli e disponibile da oggi in edicola e su app. Durante l’intervista, la conduttrice riflette sulla sua vita personale e professionale, raccontando il percorso che l’ha portata a reinventarsi dopo la separazione da Francesco Totti.

Francesco Totti: Ranieri è come un padre per me - Francesco Totti ha espresso parole di profonda stima nei confronti di Claudio Ranieri, recentemente tornato alla guida della Roma. Durante l'EA7 World Legends Padel Tour a Dubai, Totti ha dichiarato: "Ranieri per me è un padre, una persona che speriamo possa far tornare i sorrisi ai tifosi della Roma che ne hanno tanto bisogno.

Francesco Totti verso l’archiviazione dell’indagine per omessa dichiarazione dei redditi - Francesco Totti è indagato dalla Procura di Roma per omessa dichiarazione dei redditi relativi al periodo 2018-2022. L'accusa riguarda la mancata apertura di una partita IVA per compensi derivanti da attività pubblicitarie e partecipazioni televisive, considerate continuative e non occasionali.