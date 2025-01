Sanremo 2025: Federica Abbate domina con 7 brani firmati tra testi e musiche

Federica Abbate si conferma protagonista tra gli autori di Sanremo 2025, firmando testi e musiche di ben 7 brani in gara. La cantautrice classe 1991 è coautrice di pezzi interpretati da Serena Brancale (Anema e core), Sarah Toscano (Amarcord), Fedez (Battito), Clara (Febbre), Rose Villain (Fuorilegge), Emis Killa (Demoni) e Joan Thiele (Eco).

Dietro di lei, Davide Simonetta contribuisce a 5 canzoni: Viva la vita di Francesco Gabbani, Mille volte ancora di Rocco Hunt, Incoscienti giovani di Achille Lauro, Dimenticarsi alle 7 di Elodie e Fango in paradiso di Francesca Michielin.

Tra i nomi più attivi, anche Davide Petrella, autore di 4 brani: Tu con chi fai l'amore dei The Kolors, Dimenticarsi alle 7 di Elodie, Damm 'na mano di Tony Effe e Chiamo io chiami tu di Gaia. Jacopo Ettorre si distingue anch’egli con 4 contributi, tra cui Febbre di Clara e Il ritmo delle cose di Rkomi.

Blanco e Michele Zocca collaborano alla scrittura di tre pezzi, tra cui La cura per me di Giorgia e Se t’innamori muori di Noemi, brano che vede anche la firma di Mahmood, quest'anno co-conduttore del festival. Tra le firme celebri, Tiziano Ferro e Nek hanno collaborato al brano di Massimo Ranieri, mentre Calcutta ha contribuito con i The Kolors e Pacifico con Francesco Gabbani.

Rocco Hunt è l’unico autore del testo di Mille volte ancora, mentre si avvale di sei coautori per la musica. Sarah Toscano, con Amarcord, si affida a un ampio team creativo, tra cui Jacopo Ettorre, Federico Mercuri e Federica Abbate. Brunori Sas e Kekko dei Modà si distinguono come gli unici Big ad aver firmato integralmente i propri brani.

La varietà autoriale di Sanremo 2025 celebra l’unione tra giovani talenti e veterani del panorama musicale italiano, garantendo una competizione ricca di qualità e originalità.

Sanremo 2025, Giorgia favorita sui bookmaker dopo l’anteprima degli ascolti: Olly in rimonta - Partita in testa alle preferenze sin dall’annuncio dei cantanti in gara, Giorgia si conferma la favorita per il Festival di Sanremo 2025 secondo i bookmaker. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani della 75ª edizione da parte della stampa, la cantautrice romana registra un abbassamento della quota per la vittoria: su Planetwin365 e Snai è passata da 5 a 3,50.

Damiano David superospite della seconda serata di Sanremo 2025 - Damiano David sarà il superospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. L'annuncio è stato dato dal conduttore Carlo Conti, in diretta durante il pre-ascolto dei brani per la stampa. Il frontman dei Maneskin, che ha recentemente rilasciato i singoli Born with a Broken Heart e Silverlines, tratti dal suo primo album da solista in uscita nel 2025, si esibirà sul palco dell'Ariston mercoledì 12 febbraio.

Sanremo 2025: Jovanotti apre il Festival come super ospite - Il 75º Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston, vedrà la partecipazione di Jovanotti come primo super ospite nella serata inaugurale dell'11 febbraio. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, ha annunciato al TG1 che Jovanotti sarà presente sul palco dell'Ariston il 11 febbraio.