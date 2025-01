Sanremo 2025, Giorgia favorita sui bookmaker dopo l’anteprima degli ascolti: Olly in rimonta

Partita in testa alle preferenze sin dall’annuncio dei cantanti in gara, Giorgia si conferma la favorita per il Festival di Sanremo 2025 secondo i bookmaker. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani della 75ª edizione da parte della stampa, la cantautrice romana registra un abbassamento della quota per la vittoria: su Planetwin365 e Snai è passata da 5 a 3,50. Inseguono Olly, sempre più vicino, con una quota attuale di 4,20, in netto miglioramento rispetto al 10 di dicembre.

Tra gli altri favoriti, Irama ed Elodie sono quotati a 8 su Better, mentre la coppia Achille Lauro e Rocco Hunt si posiziona a 10, seguiti da Noemi a 11. Brunori Sas, considerato convincente dalle indiscrezioni, è quotato a 20. Più distante Francesco Gabbani, che punta al bis dopo il successo del 2017, fermo a 21. Subito dopo, a quota 26, troviamo Simone Cristicchi, Francesca Michielin e Rose Villain.

I bookmaker sembrano scettici su Fedez, stabile a quota 31, ma comunque avanti rispetto a Tony Effe, crollato a 51. A quota 51 si trovano anche altri nomi come Lucio Corsi, Modà, Emis Killa, Coma Cose, Sarah Toscano, Bresh, Clara e Gaia. Ancora più indietro Massimo Ranieri, quotato a 71, mentre Marcella Bella chiude la lista con una quota di 101, la stessa di Willie Peyote e Johan Thiele.

Sanremo 2025: Federica Abbate domina con 7 brani firmati tra testi e musiche - Federica Abbate si conferma protagonista tra gli autori di Sanremo 2025, firmando testi e musiche di ben 7 brani in gara. La cantautrice classe 1991 è coautrice di pezzi interpretati da Serena Brancale (Anema e core), Sarah Toscano (Amarcord), Fedez (Battito), Clara (Febbre), Rose Villain (Fuorilegge), Emis Killa (Demoni) e Joan Thiele (Eco).

Damiano David superospite della seconda serata di Sanremo 2025 - Damiano David sarà il superospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. L'annuncio è stato dato dal conduttore Carlo Conti, in diretta durante il pre-ascolto dei brani per la stampa. Il frontman dei Maneskin, che ha recentemente rilasciato i singoli Born with a Broken Heart e Silverlines, tratti dal suo primo album da solista in uscita nel 2025, si esibirà sul palco dell'Ariston mercoledì 12 febbraio.

Sanremo 2025: Jovanotti apre il Festival come super ospite - Il 75º Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston, vedrà la partecipazione di Jovanotti come primo super ospite nella serata inaugurale dell'11 febbraio. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, ha annunciato al TG1 che Jovanotti sarà presente sul palco dell'Ariston il 11 febbraio.