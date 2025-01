Elon Musk risponde alle polemiche sul saluto con braccio teso: Servono trucchi sporchi migliori

Elon Musk ha affrontato le critiche sul suo gesto del braccio teso, fatto durante un evento il giorno dell'insediamento di Trump, definito da alcuni come un saluto nazista. "Francamente avrebbero bisogno di trucchi sporchi migliori", ha scritto il CEO di Tesla su X, facendo riferimento alle accuse. Musk ha aggiunto che l’attacco di essere paragonato a Hitler è "stancante". Il gesto di Musk, che ha battuto la mano sul cuore e poi ha esteso il braccio, ha suscitato polemiche subito dopo essere stato condiviso su X. L’evento si è svolto durante il giuramento di Trump, che Musk ha descritto come un "bivio sulla strada della civiltà umana".

Andrea Stroppa, rappresentante di Musk in Italia, ha cercato di chiarire la situazione, spiegando che il gesto non era un saluto nazista, ma un'espressione di affetto, considerando anche la condizione autistica di Musk. "Elon non supporta gli estremisti", ha ribadito Stroppa, rimuovendo anche il video del gesto per evitare fraintendimenti.

