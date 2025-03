Elon Musk vende X alla sua startup xAI: fusione per unire intelligenza artificiale e social media

Elon Musk ha annunciato che la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, ha acquisito la piattaforma social X, precedentemente nota come Twitter, in una transazione interamente in azioni. L'accordo valuta xAI a 80 miliardi di dollari e X a 33 miliardi di dollari, inclusi 12 miliardi di debiti.

Musk ha dichiarato che l'obiettivo della fusione è combinare le capacità avanzate di intelligenza artificiale di xAI con l'ampia portata di X, che conta oltre 600 milioni di utenti attivi. Questa integrazione mira a creare esperienze più intelligenti e significative per gli utenti, unendo dati, modelli, elaborazione, distribuzione e talento.

Fondata nel 2023, xAI si è rapidamente affermata come uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, sviluppando modelli e data center su una scala senza precedenti. X, nel frattempo, è diventata una delle aziende più efficienti a livello globale, posizionandosi per una crescita futura significativa.

La fusione tra xAI e X rappresenta un passo strategico per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nel social media, con l'obiettivo di accelerare il progresso umano attraverso l'innovazione tecnologica.

