Elon Musk consegna due assegni da un milione a elettori del Wisconsin durante comizio pro-Schimel

Elon Musk ha consegnato due assegni da un milione di dollari ciascuno a due elettori del Wisconsin, Nicholas Jacobs ed Ekaterina Dressler, durante un comizio a Green Bay. L'evento mirava a sostenere il candidato conservatore Brad Schimel nelle imminenti elezioni per la Corte Suprema dello Stato.

Musk ha giustificato l'iniziativa sottolineando l'importanza di "ripristinare le libertà individuali" e ha esortato i presenti a votare per Schimel, definendolo "super giudice".

Questa mossa ha suscitato polemiche: il procuratore generale del Wisconsin, Josh Kaul, ha tentato senza successo di bloccare i pagamenti, sostenendo che violassero le leggi statali contro l'influenza sul voto. La Corte Suprema del Wisconsin ha respinto all'unanimità il ricorso, permettendo a Musk di procedere con la distribuzione degli assegni.

Le elezioni del 1° aprile sono considerate cruciali, poiché determineranno l'orientamento ideologico della Corte Suprema del Wisconsin su questioni come l'aborto, la ridefinizione dei distretti elettorali e i diritti sindacali.

Elon Musk vende X alla sua startup xAI: fusione per unire intelligenza artificiale e social media - Elon Musk ha annunciato che la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, ha acquisito la piattaforma social X, precedentemente nota come Twitter, in una transazione interamente in azioni. L'accordo valuta xAI a 80 miliardi di dollari e X a 33 miliardi di dollari, inclusi 12 miliardi di debiti.

Schlein critica Meloni: Difende gli interessi di Trump e Musk, non quelli italiani - La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha attaccato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le sue dichiarazioni al Financial Times riguardo ai rapporti tra Italia e Stati Uniti. Schlein accusa Meloni di anteporre gli interessi americani a quelli nazionali, affermando che la premier ha scelto di "indossare il cappellino Maga" e di ammainare le bandiere italiana ed europea da Palazzo Chigi.

Musk denuncia minacce di morte quotidiane per i tagli: Trump lo definisce un patriota - Durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Elon Musk ha dichiarato che i dipendenti del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) ricevono quotidianamente minacce di morte a causa dei tagli al personale federale. Il presidente Donald Trump ha elogiato Musk, definendolo "un patriota che è diventato un vero amico".