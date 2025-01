Meteo Italia: fine del gelo e inizio di un periodo mite con piogge e temperature sopra la media

Le previsioni meteo per l'Italia indicano la fine del gelo e l'arrivo di un periodo mite grazie a una perturbazione in arrivo dall'arcipelago delle Azzorre. I meteorologi annunciano un cambiamento delle condizioni atmosferiche che porterà piogge diffuse e temperature più alte della media. A partire dal 21 gennaio 2025, l'Italia vedrà una transizione dall'aria fredda, causata dal passaggio del ciclone nordafricano, a condizioni meteorologiche più autunnali con piogge al Nord, ma anche un graduale miglioramento al Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, conferma che la situazione meteorologica sarà influenzata dalle perturbazioni nord atlantiche. L'autunno, con la sua tipica instabilità, sarà la parola chiave per i prossimi giorni. Le temperature, specialmente al Sud e lungo la fascia adriatica, saliranno sopra la media stagionale, con punte di 18°C al Centro e 21-23°C al Sud. Al Nord, ci si attende pioggia e neve sopra i 1000 metri, mentre il Triveneto potrebbe registrare residue precipitazioni.

A partire da mercoledì 22 gennaio, una nuova perturbazione porterà piogge al Nord, con fenomeni che si estenderanno anche a Toscana, Umbria e Alto Lazio, ma la situazione migliorerà nel corso della settimana. Le temperature continueranno ad aumentare al Sud, mentre il resto d'Italia vivrà una transizione più autunnale. Per venerdì e sabato, si prevede tempo stabile e soleggiato, con un ritorno delle piogge dalla domenica. La tendenza a lungo termine indica temperature sopra la media fino a fine gennaio, con punte anche di 8-10°C oltre i valori tipici del mese.

Maltempo estremo in Italia: vortice tunisino e rischio alluvioni al Sud – previsioni meteo - Il maltempo sta colpendo l'Italia, con un vortice tunisino che porta piogge intense e fenomeni estremi, in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria. Gli esperti prevedono condizioni allarmanti, con “situazioni potenzialmente alluvionali” per il 17 gennaio e nei giorni successivi.

Meteo, Ciclone mediterraneo e maltempo intenso: allerta su Sud Italia e Isole maggiori - In arrivo un radicale cambiamento meteorologico. Dopo le ultime ore di freddo pungente al Centro-Nord, una violenta perturbazione dal Nordafrica, definita ciclone mediterraneo, si prepara a colpire l'Italia con piogge torrenziali e venti di tempesta. Le regioni più a rischio sono Sardegna, Sicilia, Calabria e l'area ionica.

Maltempo e allerta meteo: neve e scuole chiuse in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia - Il maltempo continua a colpire l'Italia, con temperature rigide, neve a bassa quota e venti intensi che interessano il Sud. La Calabria è l'unica regione con allerta arancione, mentre in Campania, Basilicata, Molise e Sicilia è stato emesso un avviso giallo dalla Protezione Civile.