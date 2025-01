Brugge-Juventus Champions League: probabili formazioni, orario e dove seguirla in tv e streaming

La Juventus si prepara ad affrontare il Club Brugge nella settima giornata della fase campionato di UEFA Champions League. L'incontro è fissato per martedì 21 gennaio 2025 alle ore 21:00 presso lo Jan Breydel Stadion di Bruges.

Attualmente, la Juventus occupa il quattordicesimo posto con 11 punti, mentre il Club Brugge è diciannovesimo con 10 punti. Entrambe le squadre sono in corsa per assicurarsi un posto nei play-off, rendendo questa sfida cruciale per le loro aspirazioni europee.

Probabili formazioni

Club Brugge (4-2-3-1):

Portiere: Jackers

Difensori: Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper

Centrocampisti: Jashari, Onyedika

Trequartisti: Talbi, Vanaken, Tzolis

Attaccante: Jutglà

Juventus (4-2-3-1):

Portiere: Di Gregorio

Difensori: Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso

Centrocampisti: Locatelli, Thuram

Trequartisti: Weah, Koopmeiners, Nico Gonzalez

Attaccante: Vlahovic

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

La Juventus arriva a questo match con il morale alto dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan nell'ultimo turno di campionato, risultato che ha ridato fiducia alla squadra di Thiago Motta. Il Club Brugge, dal canto suo, ha mostrato solidità nelle partite casalinghe, raccogliendo 7 dei suoi 10 punti tra le mura amiche. Questo rende la sfida particolarmente insidiosa per i bianconeri, che dovranno mantenere alta la concentrazione per ottenere un risultato positivo.

Nei precedenti confronti, la Juventus ha spesso avuto la meglio sul Club Brugge, ma ogni partita ha una storia a sé, e il fattore campo potrebbe giocare un ruolo determinante nell'esito dell'incontro.

Con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per la qualificazione, si preannuncia una partita intensa e ricca di emozioni per i tifosi.

