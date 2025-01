Djokovic-Alcaraz Australian Open: orario, precedenti e dove vederla in TV

Oggi, martedì 21 gennaio 2025, agli Australian Open si terrà l'attesissimo quarto di finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il match è programmato sulla Rod Laver Arena non prima delle 10:30 ora italiana.

Novak Djokovic, 37 anni, ha raggiunto i quarti di finale dopo aver sconfitto Jiri Lehecka in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Il serbo, attualmente numero 7 del mondo, ha già vinto dieci volte il titolo a Melbourne.

Carlos Alcaraz, 21 anni, numero 3 del ranking mondiale, ha ottenuto il passaggio ai quarti grazie al ritiro del britannico Jack Draper sul punteggio di 7-5, 6-1 in favore dello spagnolo.

Questo incontro rappresenta l'ottava sfida tra Djokovic e Alcaraz, con il serbo in vantaggio nei precedenti per 4-3. L'ultimo confronto risale alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove Djokovic ha conquistato l'oro battendo Alcaraz.

Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport. Tutte le partite del torneo sono disponibili sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Il vincitore di questo incontro affronterà in semifinale il vincente tra Tommy Paul e Alexander Zverev, che si sfidano sempre oggi.

