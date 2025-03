Djokovic domina Dimitrov e vola in finale a Miami: il serbo a un passo dal titolo numero 100

Novak Djokovic accede alla finale dell’ATP Masters 1000 di Miami superando in semifinale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2, 6-3 in appena 1 ora e 10 minuti di gioco. Il serbo, numero 4 del seeding, punta al 100° titolo in carriera, traguardo che potrebbe raggiungere nella finalissima del torneo americano.

A 37 anni e attualmente fuori dalla prima posizione del ranking ATP, Djokovic non solleva un trofeo dal torneo olimpico di Parigi 2024. Il suo cammino in Florida rappresenta l’occasione per conquistare il primo titolo del 2025. L’assenza di Jannik Sinner, sospeso per il caso legato al clostebol, ha modificato l’equilibrio del tabellone, aprendo scenari favorevoli al campione serbo.

Contro Dimitrov, Djokovic impone il suo ritmo sin dai primi scambi, grazie a una prestazione solida al servizio: realizza l’87% di prime palle e conquista il 79% dei punti senza necessità della seconda. L’avversario, numero 12 del mondo, non riesce a trovare contromisure al gioco aggressivo e preciso del serbo.

Djokovic affronterà in finale uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, in attesa dell’esito dell’altra semifinale in programma nella notte.

