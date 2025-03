Djokovic-Mensik finale Miami Open: orario, precedenti e dove vederla in TV

Oggi, domenica 30 marzo 2025, si disputa la finale del Miami Open, torneo Masters 1000, tra Novak Djokovic e Jakub Mensik. Il match si terrà alle 21:00 ora italiana presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida.

Djokovic, 37 anni, attuale numero 5 del ranking ATP, punta al suo 100º titolo in carriera, un traguardo raggiunto solo da Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103). In semifinale, ha superato Grigor Dimitrov con un netto 6-2, 6-3.

Mensik, 19 anni, numero 54 del mondo, è il primo ceco a raggiungere una finale di un Masters 1000 dai tempi di Tomas Berdych nel 2015. Ha ottenuto l'accesso alla finale battendo Taylor Fritz in una partita combattuta, terminata 7-6(4), 4-6, 7-6(4).

I due si sono affrontati una sola volta, nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove Djokovic ha prevalso in rimonta in tre set.

La finale sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW TV.

