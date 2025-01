Serie A, Calciomercato : Kolo Muani alla Juventus e le strategie delle big

La Serie A, dopo 21 giornate, presenta indicazioni chiare per i club impegnati nel mercato di gennaio, prorogato fino al 3 febbraio. Le squadre italiane si muovono per coprire partenze e infortuni, puntando a rafforzare le rose e raggiungere gli obiettivi stagionali. Per alcuni dirigenti, è l’occasione di completare il lavoro estivo; per i giocatori, di trovare minutaggio o nuove opportunità.

L'Inter appare stabile, ma la gestione di Frattesi rimane incerta: il centrocampista, attratto dalle sirene della Roma, potrebbe lasciare Milano. I giallorossi, in difficoltà, cercano rinforzi come Gollini e Rensch per migliorare la squadra senza eccessivi esborsi.

Il Napoli, dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, punta Garnacho del Manchester United, ma le richieste degli inglesi complicano la trattativa. L’Atalanta cerca alternative in difesa dopo l’infortunio di Kossounou.

La Juventus ha colto Kolo Muani dal PSG per sopperire alle difficoltà in attacco e per compensare l’assenza di Bremer, sondando nomi come Lloyd Kelly. Il Milan, deluso dalla sconfitta con la Juventus, punta a Kyle Walker per rinforzare la fascia e recuperare terreno in campionato.

La Lazio ha accolto Ibrahimovic dal Bayern Monaco e lavora su rinforzi a centrocampo, mentre Fiorentina e Bologna aspettano occasioni last minute. In zona retrocessione, il Como si dimostra attivo con gli acquisti di Diao, Coqueret e Dele Alli.

Walter Sabatini, ex direttore sportivo, valuta le mosse: "Kolo Muani è il profilo giusto per la Juventus, mentre il Napoli deve sostituire Kvara con un giocatore pronto. Garnacho non è ancora adatto per raccoglierne l'eredità." Sul Milan: "Serve un calciatore competitivo e continuo, come Giroud."

La Premier League, vista come riferimento per intensità fisica, continua a influenzare le scelte delle italiane, anche se, secondo Sabatini, la Serie A resta il miglior campionato a livello tattico.

