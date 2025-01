Calciomercato Juventus: il Manchester City punta Cambiaso con un'offerta da 65 milioni

Il Manchester City ha messo nel mirino Andrea Cambiaso per potenziare il reparto degli esterni. Secondo Sky Sport, il club inglese sarebbe pronto a presentare alla Juventus un'offerta di 65 milioni di euro per il terzino 24enne. La società bianconera, tuttavia, valuta il giocatore almeno 80 milioni, consapevole dell'interesse di altre squadre europee.

L'accordo potrebbe concretizzarsi, con il Manchester City che ha già preparato un contratto quinquennale con opzione per un sesto anno per il giocatore. La notizia arriva in un momento delicato per la Juventus, che sta affrontando una serie di difficoltà in campionato. La squadra, guidata da Thiago Motta, è alle prese con una rosa limitata dagli infortuni, in particolare in difesa, e ha ottenuto 13 pareggi in 19 partite, trovandosi attualmente fuori dalla zona Champions League.

Sui social, i tifosi esprimono preoccupazione per l'eventuale cessione di Cambiaso. Sebbene la sua partenza sembri inevitabile, molti chiedono che i fondi vengano reinvestiti con attenzione per migliorare una rosa già poco competitiva.

