Calciomercato Serie A: tutte le operazioni delle 20 squadre

La sessione invernale del calciomercato si è conclusa con numerosi trasferimenti che hanno coinvolto tutte le squadre della Serie A. Di seguito, un riepilogo degli acquisti e delle cessioni effettuate dalle venti formazioni del campionato italiano.

Atalanta

Acquisti : Daniel Maldini (attaccante, dal Monza), Stefan Posch (difensore, dal Bologna).

Cessioni: Ben Godfrey (difensore, all'Ipswich Town), Brandon Soppy (difensore, al Losanna).

Bologna

Acquisti : Davide Calabria (difensore, dal Milan), Estanis Pedrola (attaccante, dalla Sampdoria).

Cessioni: Jesper Karlsson (attaccante, al Lecce), Antonio Raimondo (attaccante, alla Salernitana), Federico Corazza (difensore, alla Salernitana), Niklas Pyyhtia (difensore, al Sudtirol), Joaquin Sosa (difensore, alla Reggiana), Kacper Urbanski (centrocampista, al Monza), Samuel Iling-Junior (centrocampista, all'Aston Villa).

Cagliari

Acquisti : Elia Caprile (portiere, dal Napoli), Florinel Coman (attaccante, dall'Al Gharafa).

Cessioni: Simone Scuffet (portiere, al Napoli), Paulo Azzi (difensore, alla Cremonese), Mateusz Wieteska (difensore, al PAOK), Gianluca Lapadula (attaccante, allo Spezia).

Como

Acquisti : Jonathan Ikoné (attaccante, dalla Fiorentina), Assan Diao (attaccante, dal Betis), Jean Butez (portiere, dall'Anversa), Maxence Caqueret (centrocampista, dal Lione), Dele Alli (centrocampista, svincolato), Diego Valle (difensore, dal Barcellona), Ivan Smolcic (difensore, dal Rijeka).

Cessioni: Alberto Cerri (attaccante, alla Salernitana), Federico Barba (difensore, al Sion), Marco Curto (difensore, alla Sampdoria), Andrea Belotti (attaccante, al Benfica).

Empoli

Acquisti : Marco Silvestri (portiere, dalla Sampdoria), Christian Kouamé (attaccante, dalla Fiorentina).

Cessioni: William Ekong (attaccante, al Malmö), Jacopo Belardinelli (centrocampista, al Sudtirol), Samuele Perisan (portiere, alla Sampdoria).

Fiorentina

Acquisti : Nicolás Valentini (difensore, svincolato dal Boca Juniors), Michael Folorunsho (centrocampista, dal Napoli), Pablo Marí (difensore, dal Monza), Cher Ndour (centrocampista, dal Besiktas), Nicolò Zaniolo (attaccante, dal Galatasaray), Nicolò Fagioli (centrocampista, dalla Juventus).

Cessioni: Jonathan Ikoné (attaccante, al Como), Lucas Martínez Quarta (difensore, al River Plate), Oliver Christensen (portiere, alla Salernitana), Michael Kayode (difensore, al Brentford), Christian Kouamé (attaccante, all'Empoli), Cristiano Biraghi (difensore, al Torino), Riccardo Sottil (attaccante, al Milan).

Genoa

Acquisti : Andreas Otoa (difensore, dall'Aalborg), Maxwel Cornet (attaccante, dal Southampton), Jean Onana (centrocampista, dal Besiktas), Mikael Ellertsson (centrocampista, dal Venezia), Benjamin Siegrist (portiere, dal Rapid Bucarest).

Cessioni: Alessandro Vogliacco (difensore, al Parma), Lorenzo Marcandalli (difensore, al Venezia), Mikael Ellertsson (centrocampista, al Venezia), Pierluigi Gollini (portiere, alla Roma), Filippo Melegoni (centrocampista, alla Carrarese).

Inter

Acquisti : Nicola Zalewski (centrocampista, dalla Roma).

Cessioni: Tajon Buchanan (difensore, al Villarreal).

Juventus

Acquisti : Randal Kolo Muani (attaccante, dal PSG), Alberto Costa (difensore, dal Vitoria Guimaraes), Renato Veiga (difensore, dal Chelsea), Lloyd Kelly (difensore, dal Newcastle).

Cessioni: Arthur Melo (centrocampista, al Girona), Nicolò Fagioli (centrocampista, alla Fiorentina).

Lazio

Acquisti : Zlatan Ibrahimovic (centrocampista, dal Bayern Monaco), Oliver Provstgaard (difensore, dal Velje), Reda Belahyane (centrocampista, dal Verona).

Cessioni: Gaetano Castrovilli (centrocampista, al Monza, in prestito), Jean Daniel Akpa Akpro (centrocampista, al Monza, in prestito).

Lecce

Acquisti : Jesper Karlsson (attaccante, dal Bologna), Tiago Gabriel (difensore, dall'Estrela Amadora), Danilo Veiga (difensore, dall'Estrela Amadora), Scott (centrocampista, dallo Stoccarda), Marco Sala (difensore, dal Como), N'dri (attaccante, dal Leuven).

Cessioni : Joseph Nonge Boende (centrocampista, al Napoli), Patson Daka (attaccante, al Trapani), Patrick Dorgu (centrocampista, al Manchester United), Rémi Oudin (centrocampista, alla Sampdoria, in prestito).

Milan Acquisti : Kyle Walker (difensore, dal Manchester City), Santiago Gimenez (attaccante, dal Feyenoord), João Félix (attaccante, dal Chelsea), Warren Bondo (centrocampista, dal Monza), Riccardo Sottil (attaccante, dalla Fiorentina). Cessioni : Davide Calabria (difensore, al Bologna), Álvaro Morata (attaccante, al Galatasaray), Ismaël Bennacer (centrocampista, al Marsiglia), Noah Okafor (attaccante, al Napoli). Monza Acquisti : Gaetano Castrovilli (centrocampista, dalla Lazio, in prestito), Jacob Brorsson (difensore, dal Mjällby), Alan Palacios (difensore, dall'Inter, in prestito), Strahinja Lekovic (difensore, dalla Stella Rossa), Jean Daniel Akpa Akpro (centrocampista, in prestito dalla Lazio), Kacper Urbanski (centrocampista, dal Bologna, in prestito), Silvere Ganvoula (attaccante, dallo Young Boys). Cessioni : Milan Djuric (attaccante, al Parma), José Machin (centrocampista, al Cartagena), Pablo Marí (difensore, alla Fiorentina), Daniel Maldini (attaccante, all'Atalanta). Napoli Acquisti : Simone Scuffet (portiere, dal Cagliari), Joseph Nonge Boende (centrocampista, dal Lecce), Philip Billing (centrocampista, dal Bournemouth), Noah Okafor (attaccante, dal Milan). Cessioni : Mario Rui (difensore, svincolato), Elia Caprile (portiere, al Cagliari), Michael Folorunsho (centrocampista, alla Fiorentina), Alessio Zerbin (difensore, al Venezia), Khvicha Kvaratskhelia (attaccante, al PSG). Parma Acquisti : Kristian Lovik (difensore, dal Molde), Leonardo Marcone (portiere, dalla Turris), Alessandro Vogliacco (difensore, dal Genoa), Sebastian Ondrejka (attaccante, dall'Anversa), Milan Djuric (attaccante, dal Monza), Matias Pellegrino (attaccante, dal Vélez), José Ordoñez (centrocampista, dal Vélez, arrivo previsto a giugno 2025). Cessioni : Leandro Chichizola (portiere, allo Spezia), Willy Coulibaly (difensore, al Leicester). Roma Acquisti : Devyne Rensch (difensore, dall'Ajax), Pierluigi Gollini (portiere, dall'Atalanta), Victor Nelsson (difensore, dal Galatasaray), Anass Salah-Eddine (difensore, dal Twente). Cessioni : Enzo Le Fée (centrocampista, al Sunderland), Matthew Ryan (portiere, al Lens), Mario Hermoso (difensore, al Bayer Leverkusen), Nicola Zalewski (centrocampista, all'Inter). Torino Acquisti : Cesare Casadei (centrocampista, dal Chelsea), Eljif Elmas (centrocampista, dal Lipsia), Cristiano Biraghi (difensore, dalla Fiorentina). Cessioni : Brian Bayeye (difensore, alla Triestina). Udinese Acquisti : Oumar Solet (difensore, dal Salisburgo), Simone Pafundi (centrocampista, rientro dal prestito al Losanna), Valentin Gomez (difensore, dal Vélez). Cessioni : Enzo Ebosse (difensore, al Jagiellonia), Julian Selvik (portiere, al Watford), Festy Ebosele (difensore, al Basaksehir). Venezia Acquisti : Cheick Condé (centrocampista, dallo Zurigo), Alessio Zerbin (centrocampista, dal Napoli), Fodé Candé (difensore, dal Metz), Lorenzo Marcandalli (difensore, dal Genoa), Kike Perez (centrocampista, dal Real Valladolid), Filip Fila (attaccante, dallo Slavia Praga). Cessioni : Bruno Bertinato (portiere, alla Portuguesa), Luca Fiordilino (centrocampista, alla Triestina), Andreas Andersen (centrocampista, allo Sparta Praga), Antonio Raimondo (attaccante, rientrato al Bologna dal prestito), Mikael Ellertsson (attaccante, al Genoa), Gabriele Altare (difensore, alla Sampdoria), Joel Pohjanpalo (attaccante, al Palermo). Verona Acquisti : Brooke Oyegoke (difensore, dagli Hearts), Mamadou Niasse (centrocampista, dallo Young Boys), Antoine Bernede (centrocampista, dal Losanna), Aske Slotsager (difensore, dall'Odense), Nicolás Valentini (difensore, dalla Fiorentina). Cessioni : Reda Belahyane (centrocampista, alla Lazio).



Serie A, 23ª giornata: probabili formazioni e scelte a sorpresa per il big match Milan-Inter e Juventus-Empoli - La Serie A si prepara per la 23ª giornata, che inizierà venerdì 31 gennaio con l'anticipo tra Parma e Lecce. Sabato 1 febbraio, l'Atalanta ospiterà il Torino, mentre domenica 2 febbraio la Juventus, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, affronterà l'Empoli all'Allianz Stadium.

Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Serie A - Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il big match della 22ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, arriva a questa sfida da capolista, forte delle recenti vittorie contro l'Atalanta in campionato e lo Sturm Graz in Champions League.

Serie A, Calciomercato : Kolo Muani alla Juventus e le strategie delle big - La Serie A, dopo 21 giornate, presenta indicazioni chiare per i club impegnati nel mercato di gennaio, prorogato fino al 3 febbraio. Le squadre italiane si muovono per coprire partenze e infortuni, puntando a rafforzare le rose e raggiungere gli obiettivi stagionali.