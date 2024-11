Calciomercato Serie A: finestra straordinaria prima del Mondiale per Club 2025

La FIFA ha introdotto una nuova finestra di calciomercato per la Serie A, prevista dall'1 al 10 giugno 2025, in vista del Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Questa decisione mira a facilitare i trasferimenti dei club italiani partecipanti, Inter e Juventus, consentendo loro di rafforzare le rose prima dell'inizio del torneo.

La Lega Serie A ha formalmente richiesto questa finestra aggiuntiva, e il Consiglio Federale della FIGC ha approvato l'autorizzazione, in attesa della definizione del regolamento specifico. Questa sessione straordinaria si affiancherà alla tradizionale finestra estiva, che inizierà ufficialmente il 1° luglio 2025. L'obiettivo è garantire una copertura legale ai contratti in scadenza il 30 giugno, evitando complicazioni durante il torneo.

La FIFA ha offerto alle leghe nazionali la possibilità di adeguarsi a questa iniziativa, e la Serie A ha colto l'opportunità per agevolare i club coinvolti. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella programmazione del calciomercato italiano, adattandosi alle esigenze dei club impegnati in competizioni internazionali di rilievo.

