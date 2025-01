Damiano David superospite della seconda serata di Sanremo 2025

Damiano David sarà il superospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. L'annuncio è stato dato dal conduttore Carlo Conti, in diretta durante il pre-ascolto dei brani per la stampa. Il frontman dei Maneskin, che ha recentemente rilasciato i singoli Born with a Broken Heart e Silverlines, tratti dal suo primo album da solista in uscita nel 2025, si esibirà sul palco dell'Ariston mercoledì 12 febbraio.

Damiano David è un cantante e frontman del famoso gruppo musicale italiano Måneskin. Nato a Roma il 8 gennaio 1999, è diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione X Factor Italia nel 2017, dove la band ha conquistato un grande successo. I Måneskin hanno poi raggiunto fama internazionale grazie alla vittoria all'Eurovision Song Contest nel 2021 con il brano Zitti e buoni.

Oltre alla sua carriera con la band, Damiano David ha intrapreso anche una carriera da solista, con l'uscita dei singoli Born with a Broken Heart e Silverlines, che anticipano il suo primo album da solista, previsto per il 2025. Il suo stile musicale spazia dal rock al pop, ed è conosciuto per la sua presenza scenica carismatica e la sua voce potente.

