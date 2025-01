Scuse di Tony Jones a Djokovic per le frasi controverse: Era solo umorismo

Tony Jones, giornalista di Channel 9, ha chiesto scusa pubblicamente a Novak Djokovic dopo le polemiche per alcune dichiarazioni giudicate irrispettose rivolte al tennista serbo. Durante una diretta con i tifosi di Djokovic, Jones aveva dichiarato frasi come "Novak è sopravvalutato, Novak è un ex giocatore, buttatelo fuori". Le parole hanno suscitato l'indignazione del campione e dei suoi sostenitori.

Questa mattina, Jones ha chiarito la sua posizione: "Sono stato informato che Novak e il suo team erano arrabbiati per le mie parole. Si trattava di semplice umorismo, come faccio spesso. Tuttavia, mi sono messo in contatto con loro per scusarmi di qualsiasi mancanza di rispetto percepita da Djokovic". Il giornalista ha poi ribadito pubblicamente le sue scuse.

L'episodio si collega al comportamento di Djokovic dopo la vittoria contro Jiri Lehecka agli ottavi di finale degli Australian Open, quando il serbo si è rifiutato di rilasciare la consueta intervista post-partita sul campo. In seguito, Djokovic ha spiegato su X il motivo del suo gesto, accusando Jones di aver insultato sia lui sia i tifosi serbi. "Un giornalista di Channel 9 ha fatto commenti offensivi e insultanti, senza scusarsi", ha scritto Djokovic.

Channel 9 ha successivamente diffuso un comunicato in cui ha affermato: "Non volevamo offendere né Djokovic né i suoi tifosi". Anche il primo ministro australiano, Anthony Albanese, è intervenuto sulla vicenda, invitando a promuovere rispetto e gentilezza da entrambe le parti: "Questo è ciò che la gente si aspetta", ha dichiarato a Radio ABC.

