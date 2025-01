Sanremo 2025: Jovanotti apre il Festival come super ospite

Il 75º Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston, vedrà la partecipazione di Jovanotti come primo super ospite nella serata inaugurale dell'11 febbraio.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, ha annunciato al TG1 che Jovanotti sarà presente sul palco dell'Ariston il 11 febbraio.

In precedenza, Jovanotti aveva partecipato al Festival nel 2008 come super ospite e nel 2022 aveva scritto la canzone "Apri tutte le porte" per Gianni Morandi, affiancandolo durante la serata delle cover.

Per quanto riguarda i co-conduttori, Carlo Conti ha rivelato i nomi dei presenti nelle diverse serate del Festival.

Nella seconda serata, il 12 febbraio, saranno sul palco Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Il 13 febbraio, nella terza serata, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone affiancheranno Conti.

La quarta serata, dedicata alle cover, vedrà la partecipazione di Geppi Cucciari e Mahmood.

Infine, nella serata finale del 15 febbraio, Conti sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

I 30 artisti in gara, tra cui veterani come Noemi, Marcella Bella e Massimo Ranieri, si esibiranno con brani inediti, mentre la serata delle cover non influenzerà la classifica finale. Le serate del Festival saranno precedute dal "Prima Festival", condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.

