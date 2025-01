TikTok oscurato negli Usa: Trump promette una soluzione per salvare l'app

L'app di TikTok ha smesso di funzionare negli Stati Uniti, come previsto dall'entrata in vigore di una legge che ne impone il bando. Gli utenti americani visualizzano un messaggio che recita: "Scusate, TikTok non è disponibile in questo momento. Una legge per il bando è entrata in vigore negli Stati Uniti. Malauguratamente questo significa che per il momento non potete usare TikTok. Per fortuna il presidente Trump ha detto che lavorerà con noi a una soluzione appena sarà insediato. Continuate a seguirci".

L'applicazione è stata anche rimossa dagli store di Apple e Google negli Usa. TikTok conta 170 milioni di utenti nel Paese. Trump ha annunciato l'intenzione di estendere di 90 giorni la scadenza della norma, firmata da Joe Biden lo scorso aprile, nota come Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. La legge impone a ByteDance, società madre cinese di TikTok, di cedere i servizi americani della piattaforma a un'azienda non cinese. La sua validità è stata confermata venerdì dalla Corte Suprema.

Biden, lo stesso giorno, ha dichiarato che l'attuazione del provvedimento sarà gestita dall'amministrazione Trump, che entrerà ufficialmente in carica lunedì. Trump, che in passato aveva sostenuto il bando della piattaforma, ma l'ha utilizzata durante la campagna elettorale del 2024, ha promesso di impegnarsi per "salvare TikTok".

TikTok vietato negli Stati Uniti: Corte Suprema conferma la legge, Trump rivendica la decisione finale - TikTok sarà vietato negli Stati Uniti a partire da domenica 19 gennaio 2025. La Corte Suprema ha confermato la legge approvata dal Congresso e firmata da Joe Biden lo scorso aprile, respingendo il ricorso presentato dalla piattaforma di proprietà cinese ByteDance.

Trump valuta ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok e invita il Ceo all'insediamento - Donald Trump sta considerando un ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok per 60-90 giorni, da firmare subito dopo il suo insediamento di lunedì. La legge attuale, approvata con sostegno bipartisan, obbliga ByteDance a vendere la piattaforma per evitare il bando negli Stati Uniti, ma la sospensione permetterebbe di negoziare una soluzione alternativa.

