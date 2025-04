Angelina Mango, fan in attesa di nuova musica dopo un video sospetto su TikTok

Angelina Mango potrebbe essere pronta a tornare con nuova musica. I fan lo sperano dopo un video pubblicato su TikTok, in cui l'artista balla sulle note di "Amore disperato" di Nada insieme a un'amica e al suo cagnolino. Nelle immagini, girate in quello che sembra uno studio di registrazione, l'artista indossa jeans, t-shirt bianca e camicia a righe, suscitando entusiasmo tra i follower che ipotizzano un imminente ritorno musicale.

Vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano "La noia", e partecipante all’Eurovision Song Contest, Mango aveva messo in pausa la carriera per motivi di salute e necessità personali. In autunno, una laringite l’aveva costretta a interrompere il tour, ma successivamente aveva deciso di prendersi una pausa più lunga, riducendo anche la sua presenza sui social. A gennaio aveva spiegato di aver riscoperto sé stessa lontana dall’esposizione mediatica.

Durante questo periodo, la cantautrice 23enne è tornata anche all’Università, riprendendo gli studi in Lettere moderne all’ateneo di Bologna, abbandonati dopo la maturità per inseguire la carriera musicale. Ora i fan si chiedono se l’equilibrio ritrovato tra studio e creatività porterà a nuove canzoni.

Un altro indizio è arrivato dal collega e amico Olly, che nel giorno del compleanno della cantante ha lasciato un messaggio interpretato da molti come un segnale del suo possibile ritorno sulle scene.

