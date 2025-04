Trump concede altri 75 giorni a TikTok: Non vogliamo oscurarlo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un'estensione di 75 giorni della scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente fissata per sabato 5 aprile. La comunicazione è arrivata tramite un post pubblicato su Truth Social.

"La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi", ha scritto Trump. "L'accordo necessita ancora di alcune approvazioni, per questo sto firmando un ordine esecutivo che permetterà a TikTok di restare attivo per altri 75 giorni".

Trump ha dichiarato di voler continuare a collaborare con la Cina, pur sottolineando che Pechino non sarebbe favorevole alle tariffe reciproche imposte tra i due paesi. "Questo dimostra che le tariffe sono lo strumento economico più potente e importante per la nostra sicurezza nazionale", ha affermato.

Il presidente ha poi ribadito l'intenzione di non bloccare la piattaforma. "Non vogliamo oscurare TikTok. Non vediamo l'ora di lavorare con TikTok e la Cina per concludere l'accordo", ha concluso.

