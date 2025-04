Ricetta virale su TikTok: come preparare le famose Ova alla Jova di Jovanotti

Sta conquistando TikTok la ricetta delle Ova alla Jova, un piatto a base di uova che Jovanotti ha mostrato in un video diventato virale. Tutto nasce dalla sua routine alimentare, che inizia ogni giorno con una colazione proteica: uova cotte in modo da sembrare soffici nuvole dorate. "Sembra un marshmallow al sapore di paradiso", ha commentato il cantante.

La preparazione, spiegata in un secondo video dalla sua chef personale Maria Vittoria Griffoni, detta la cheffa, è semplice ma richiede precisione. Si devono separare tuorli e albumi, mantenendo i tuorli interi e montando gli albumi a neve ferma. Su carta da forno si stende un po' di tuorlo sbattuto, poi si aggiungono le nuvole di albume.

Il trucco per ottenere una consistenza perfetta è montare a lungo gli albumi, preferibilmente a mano con la frusta. Per verificare che siano ben montati, il composto deve restare attaccato alla ciotola anche se capovolta. La cottura avviene in forno ventilato a 175 gradi: le uova devono risultare ben dorate e staccarsi facilmente dalla carta. Vanno servite subito.

Il successo della ricetta è stato tale da approdare anche nel programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

