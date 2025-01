Australian Open: Alcaraz avanza ai quarti dopo il ritiro di Draper

Carlos Alcaraz ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open 2025 dopo che il britannico Jack Draper è stato costretto al ritiro per infortunio. Il match si è interrotto sul punteggio di 7-5, 6-1 in favore dello spagnolo.

Draper, 23 anni, aveva affrontato tre estenuanti partite al quinto set nei turni precedenti, accumulando oltre 12 ore e mezza di gioco. Questa intensa sequenza ha aggravato un problema all'anca preesistente, costringendolo al ritiro durante l'incontro con Alcaraz.

Alcaraz, 21 anni, ha espresso rammarico per l'epilogo dell'incontro, dichiarando: "Non è il modo in cui volevo vincere. Sono felice di giocare un altro quarto di finale, ma sono un po' triste per Jack".Nei quarti di finale, Alcaraz affronterà il vincitore del match tra Novak Djokovic e Jirí Lehecka, con l'obiettivo di raggiungere la sua prima semifinale a Melbourne.

Questo risultato segna la seconda presenza consecutiva di Alcaraz nei quarti di finale degli Australian Open, consolidando la sua posizione tra i migliori giovani talenti del tennis mondiale.

Australian Open: Paolini eliminata da Svitolina al terzo turno - Jasmine Paolini si ferma al terzo turno degli Australian Open. L'azzurra, numero 4 del ranking mondiale, è stata sconfitta in rimonta da Elina Svitolina con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0. Dopo un primo set dominato, Paolini ha subito il ritorno dell'ucraina, ex numero 3 WTA, che ha mostrato grande determinazione e qualità tecnica nel ribaltare il risultato.

Australian Open: Jannik Sinner sfida Marcos Giron, orario e dove seguire il match - Sabato 18 gennaio, Jannik Sinner scenderà in campo agli Australian Open per il terzo turno del torneo, affrontando l'americano Marcos Giron, numero 46 del ranking ATP. L'incontro si disputerà sulla Rod Laver Arena di Melbourne alle 19 locali, corrispondenti alle 9 del mattino in Italia.

Australian Open, in campo gli italiani: gli orari e dove vedere Sinner, Paolini e Musetti - Sabato ricco di appuntamenti per il tennis italiano agli Australian Open. Domani, 18 gennaio, numerosi azzurri scenderanno in campo a Melbourne per cercare la qualificazione al prossimo turno del primo Slam stagionale. Tra i protagonisti spiccano Jannik Sinner e Jasmine Paolini, con match di grande interesse.