Maltempo al Sud: allerta arancione in Basilicata, Puglia e Sardegna, piogge e nevicate in arrivo

Ancora condizioni meteo avverse al Sud oggi, domenica 19 gennaio 2025, a causa del vortice mediterraneo che porta piogge intense e nevicate anche a basse quote. Le aree più a rischio sono Basilicata, Puglia e Sardegna, dove è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. In altre regioni come Lazio e Sicilia l’allerta è gialla.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, le zone con allerta arancione includono Basilicata (Basi-E2, Basi-E1), Puglia (Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica) e Sardegna (Gallura, Bacini Flumendosa-Flumineddu). Per rischio giallo, le aree coinvolte sono Basilicata (Basi-C, Basi-B), Puglia (Basso Ofanto, Tavoliere, Bassi Bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle), e Sardegna (Gallura, Bacini Flumendosa-Flumineddu).

Allerta gialla anche per temporali in Puglia (Basso Ofanto, Tavoliere, Gargano e Tremiti) e Sicilia (Nord-Occidentale, Egadi, Pantelleria). Le zone con rischio idrogeologico includono Basilicata (Basi-A1, Basi-D), Lazio (Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord e Sud), Sardegna (Campidano, Logudoro) e Sicilia (Sud-Occidentale).

Al Nord si segnalano precipitazioni su Triveneto e Piemonte, con nevicate a quote di 700-800 metri. Durante il pomeriggio, si prevedono piogge intense nel distretto tirrenico centrale, tra Lazio e Toscana. In serata, fenomeni in diminuzione al Nordest, ma con un nuovo peggioramento su Liguria e Piemonte tra la notte e le prime ore del mattino, accompagnato da nevicate sui rilievi.

Maltempo al sud Italia: allerta rossa in Sardegna, arancione in Calabria, gialla su altre regioni - Il maltempo continua a colpire il Sud Italia, con una situazione meteorologica particolarmente critica oggi, sabato 18 gennaio. La Sardegna è sotto allerta rossa per rischio idrogeologico, mentre la Calabria è sotto allerta arancione. Le regioni di Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia sono invece in allerta gialla.

Maltempo estremo in Italia: vortice tunisino e rischio alluvioni al Sud – previsioni meteo - Il maltempo sta colpendo l'Italia, con un vortice tunisino che porta piogge intense e fenomeni estremi, in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria. Gli esperti prevedono condizioni allarmanti, con “situazioni potenzialmente alluvionali” per il 17 gennaio e nei giorni successivi.

Maltempo al Sud: allerta rossa in Calabria e Sicilia, scuole chiuse e stop ai treni - Un ciclone mediterraneo in arrivo dal Nord Africa sta portando piogge intense e nubifragi sulle regioni meridionali. Oggi, venerdì 17 gennaio, l’allerta meteo ha raggiunto il livello rosso in ampie zone di Calabria e Sicilia, con allerta arancione in Sardegna e in alcune aree di Sicilia e Calabria centro-orientale.