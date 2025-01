Incidente alla seggiovia di Astún in Spagna: 30 feriti, 17 gravi

Un incidente presso la stazione sciistica di Astún, situata a Huesca, nel nord-est della Spagna, ha causato 30 feriti, tra cui 17 in gravi condizioni, come riportato dalla Delegazione del Governo di Aragona. Secondo la Guardia Civil, una seggiovia è precipitata da un’altezza di 15 metri, causando un grave bilancio.

Miguel Ángel Clavero, direttore dei servizi d’urgenza della regione, ha spiegato all’emittente Tve che il crollo è stato causato da un guasto alla carrucola di rinvio della seggiovia, che ha provocato la rottura del cavo di trasporto.

Tra i feriti, nove versano in condizioni molto gravi. Una donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale Miguel Servet di Saragozza. Cinque elicotteri sono stati impiegati per le operazioni di soccorso, tra cui mezzi di Aragona, Navarra e della Guardia Civil, oltre a 24 ambulanze di supporto vitale di base, vigili del fuoco e psicologi.

La stazione sciistica è stata chiusa al pubblico e completamente evacuata. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso il suo sconcerto, comunicando su X di aver parlato con il presidente dell’Aragona, Jorge Azcón, per garantire il sostegno del governo e inviare un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta.

Ivana Spagna festeggia 70 anni: emozioni a Domenica In e il desiderio di un veterinario speciale - Ivana Spagna, icona della musica pop italiana, celebra il suo 70º compleanno il 16 dicembre 2024. Ospite a "Domenica In", la cantante ha raccontato momenti significativi della sua vita e carriera, condividendo aneddoti personali e le difficoltà superate.

Spagna: sanzione di 179 milioni di euro a Ryanair e altre compagnie low cost per supplementi sul bagaglio a mano - Il Ministero dei Consumatori spagnolo ha inflitto una sanzione complessiva di quasi 179 milioni di euro a cinque compagnie aeree low cost per pratiche ritenute abusive, tra cui l'addebito di supplementi per il bagaglio a mano e la riserva di posti a sedere per accompagnatori di persone a carico.

Rafael Nadal chiude la carriera con la sconfitta della Spagna in Coppa Davis - Rafael Nadal ha concluso la sua straordinaria carriera tennistica con una sconfitta della Spagna per 2-1 contro i Paesi Bassi nei quarti di finale della Coppa Davis 2024. Nel primo singolare, il 38enne maiorchino è stato battuto 6-4, 6-4 da Botic van de Zandschulp, interrompendo una striscia di 29 vittorie consecutive in singolare nella competizione.