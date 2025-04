MotoGP Jerez 2025: orario gara e dove vedere il Gran Premio di Spagna

Domenica intensa per la MotoGP. Oggi, 27 aprile, si disputa il Gran Premio di Jerez, quinto appuntamento del Motomondiale 2025. In pole position partirà Fabio Quartararo, seguito da Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Grande attesa per la sfida tra i tre, dopo la vittoria nella Sprint Race di Marc Marquez, leader della classifica iridata, davanti ad Alex Marquez e Bagnaia. Il via della gara principale è previsto per le 14, mentre la Moto3 scatterà alle 11 e la Moto2 alle 12.15. Il Gp di Spagna sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, con copertura su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Disponibile anche in streaming su Now.

