Achille Lauro, concerto a sorpresa a piazza di Spagna per presentare Comuni mortali

Achille Lauro torna a celebrare Roma con un evento inaspettato. Dopo il videoclip di "Amor", girato con i fan nella Capitale, l’artista ha annunciato un concerto a sorpresa in piazza di Spagna, previsto per oggi alle 20.30. L’iniziativa anticipa l’uscita del nuovo album "Comuni mortali", disponibile dal 18 aprile. I posti limitati per il secret show sono andati esauriti in pochi minuti dall'annuncio diffuso via social.

“Oggi, 14 aprile. Dopo il tramonto. Nella Città Eterna. Un secret show dal vivo prende vita nel posto più bello del mondo. Con il sole o con la pioggia, sarà solo vostro. E sarà irripetibile”, ha scritto Lauro. Nella descrizione dell’evento si legge che "Roma sarà ancora una volta teatro di qualcosa di straordinario".

Sui social, il cantante aveva già condiviso il significato del titolo del disco: “L’espressione ‘Comuni Mortali’ sottolinea la grande fragilità che ci accomuna, quella vulnerabilità che ci rende tutti uguali, tutti così umani. Credo non esista niente di più romantico”. Il progetto, racconta Lauro, è “l’album che ho sempre voluto fare, un album di dediche: dalla mia città alla mia gente, dal mio grande amore a chi mi ha cresciuto. Un album che parla della mia vita, di amore incondizionato, di tormento e della matura consapevolezza che l’amore sia l’unica testimonianza del nostro passaggio sulla Terra”.

Di recente, centinaia di fan avevano partecipato alle riprese del video di "Amor", al Foro Italico, rispondendo all’invito del cantante: “Ho scritto una canzone su Roma mia, forse una delle mie più belle di sempre”.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez e Achille Lauro in video virale a Milano: non erano a cena insieme

Ma analizzando attentamente il video, si nota che Fedez e Achille Lauro compaiono in momenti distinti e in ambienti diversi, suggerendo che si tratta di due cene separate con Yungblud in serate differenti.

Achille Lauro gira il video di Amor a Roma: fan in delirio al Foro Italico

Le riprese sono proseguite fino alle 18:30 circa, quando Lauro ha lasciato il Foro Italico in un corteo su due ruote per le vie della città, seguito da decine di motorini.

Achille Lauro celebra Roma con un nuovo videoclip: riprese al Foro Italico

Le riprese del videoclip si terranno il 27 marzo 2025 presso il Foro Italico e un'altra location simbolica della Capitale. Achille Lauro ha annunciato la realizzazione di una canzone dedicata a Roma, definendola il suo "grande amore".