Spagna, esplosione nella miniera di Cerredo: quattro morti e diversi feriti

Un'esplosione si è verificata oggi nella miniera di Cerredo, situata nel comune di Degaña, nelle Asturie, provocando la morte di quattro minatori. Almeno tre lavoratori sono rimasti feriti, due dei quali con gravi ustioni e uno con un trauma cranico. Altri due minatori risultano dispersi.

L'incidente è avvenuto all'interno della miniera di carbone, dove una macchina utilizzata per lavori autorizzati alla produzione di grafite è esplosa per cause ancora da determinare. I servizi di emergenza, inclusi i Vigili del Fuoco delle Asturie, la Brigata di Soccorso Minerario di Hunosa e la Guardia Civil, sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Due dei feriti gravi sono stati trasferiti a centri ospedalieri a León, mentre il terzo è stato ricoverato all'ospedale Carmen y Severo Ochoa di Cangas del Narcea, nelle Asturie. Le autorità continuano le operazioni di ricerca per localizzare i due minatori dispersi.

Il presidente del Governo, Pedro Sánchez, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti, ringraziando i servizi di emergenza per il loro intervento.

