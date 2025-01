Maltempo al sud Italia: allerta rossa in Sardegna, arancione in Calabria, gialla su altre regioni

Il maltempo continua a colpire il Sud Italia, con una situazione meteorologica particolarmente critica oggi, sabato 18 gennaio. La Sardegna è sotto allerta rossa per rischio idrogeologico, mentre la Calabria è sotto allerta arancione. Le regioni di Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia sono invece in allerta gialla.

Una vasta area depressionaria, situata tra la Tunisia e le isole maggiori, sta causando intensi fenomeni meteorologici che già interessano la Sardegna e parte del Sud. Oggi, i fenomeni si estenderanno a Puglia e Basilicata, soprattutto nelle zone centro-meridionali e ioniche. L’allerta, emessa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con le autorità regionali, avvisa della possibilità di gravi criticità idrogeologiche e idrauliche, con rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento.

Le previsioni segnalano forti piogge, anche temporalesche, che interesseranno principalmente la Basilicata e la Puglia centro-meridionale. La Protezione civile ha deciso di estendere l’allerta arancione a tutta la Calabria e a parte della Sardegna, mentre per il settore orientale della Sardegna e per le altre regioni coinvolte, l’allerta gialla rimane attiva.

Maltempo estremo in Italia: vortice tunisino e rischio alluvioni al Sud – previsioni meteo - Il maltempo sta colpendo l'Italia, con un vortice tunisino che porta piogge intense e fenomeni estremi, in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria. Gli esperti prevedono condizioni allarmanti, con “situazioni potenzialmente alluvionali” per il 17 gennaio e nei giorni successivi.

Maltempo al Sud: allerta rossa in Calabria e Sicilia, scuole chiuse e stop ai treni - Un ciclone mediterraneo in arrivo dal Nord Africa sta portando piogge intense e nubifragi sulle regioni meridionali. Oggi, venerdì 17 gennaio, l’allerta meteo ha raggiunto il livello rosso in ampie zone di Calabria e Sicilia, con allerta arancione in Sardegna e in alcune aree di Sicilia e Calabria centro-orientale.

Meteo, Ciclone mediterraneo e maltempo intenso: allerta su Sud Italia e Isole maggiori - In arrivo un radicale cambiamento meteorologico. Dopo le ultime ore di freddo pungente al Centro-Nord, una violenta perturbazione dal Nordafrica, definita ciclone mediterraneo, si prepara a colpire l'Italia con piogge torrenziali e venti di tempesta. Le regioni più a rischio sono Sardegna, Sicilia, Calabria e l'area ionica.